Pärnu lahel on veel palju jääd ja tindipüügihooaeg võib jääda lühemaks

Kuigi ilmad on kevadised, on Pärnu lahe jää veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub. Jää kiireks minekuks oleks tarvis tuulesuuna muutust. Lahel püsiva jää tõttu võib aga kaluritel jääda tänavune tindipüügi hooaeg lühikeseks.

Kui muidu on väljas juba päris mõnusad kevadised ilmad, siis jäälõhkujal EVA-l tuleb Pärnu lahel endiselt jääd murda

"Nädala alguses oli jääpiir veel Kihnu ja Ruhnu vahel, aga kuna oli tormist ilma ja lõunakaare tuult, siis on nüüd kõik see jää nii Pärnu lahes kui ka Kihnu taga kui ka Saaremaa lõunarannikul. Jääd on, nagu öeldakse, igale maitsele – võib leida kümnesentimeetrist jääd, siis on seal neljakümnest plaati või ka 80-sentimeetrist rüsi," lausus EVA-316 jäämurdja kapten Armin Sirelpuu.

Kaluritele tähendab see seda, et tuleb edasi teha jääalust püüki, kuigi tahaks püüda juba vabas vees.

"Jääd on umbes 30 sentimeetrit. Vaatamata sellele, et meil on kolm nädalat korralikku suveilma olnud, see jääle ei ole väga suurt mõju avaldanud. Kui me jääks ärasulamist ootama, siis kaks nädalat julgelt veel on see jää siin. Me ikkagi peame lootma, et mingi hetk tulevad maatuuled ja see jää lükatakse lahest välja ja saame püüdma hakata," ütles kutseline kalur Raio Piiroja.

Püüda tahetakse tinti, mida tohib püüda mai alguseni. Ilmselt jääb aga jää ja külma vee tõttu tänavune tindipüügihooaeg lühikeseks.

"Tint ei taha jää alla tulla. Ta tahab ikkagi tulla siis, kui vesi on juba viis-kuus kraadi. Aga selleni on veel väga pikk tee meil minna. Ma arvan, et ega korralikult püüda enne poolt aprilli ei saa, siis jääbki kaks nädalat," lausus Piiroja.

"Raske öelda (millal jää ära läheb), ega keegi ei tea, aga eeldatavalt on selle jaoks ikkagi vaja tuule suuna muutust. Siis see toimub kiiremini. Kui nüüd jääbki lõunakaare tuul pikemaks ajaks, siis see võib päris pikalt aega võtta," ütles Sirelpuu.

Kui aga tuulesuund muutub, läheb jää Pärnu lahelt Sirelpuu sõnul väga kiiresti.