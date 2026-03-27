X!

Pärnu lahel on veel palju jääd ja tindipüügihooaeg võib jääda lühemaks

Eesti
Jäämurdja EVA-316 Pärnu sadamas. Autor/allikas: Jaanus Lepalaan/Transpordiamet
Eesti

Kuigi ilmad on kevadised, on Pärnu lahe jää veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub. Jää kiireks minekuks oleks tarvis tuulesuuna muutust. Lahel püsiva jää tõttu võib aga kaluritel jääda tänavune tindipüügi hooaeg lühikeseks.

Kui muidu on väljas juba päris mõnusad kevadised ilmad, siis jäälõhkujal EVA-l tuleb Pärnu lahel endiselt jääd murda

"Nädala alguses oli jääpiir veel Kihnu ja Ruhnu vahel, aga kuna oli tormist ilma ja lõunakaare tuult, siis on nüüd kõik see jää nii Pärnu lahes kui ka Kihnu taga kui ka Saaremaa lõunarannikul. Jääd on, nagu öeldakse, igale maitsele – võib leida kümnesentimeetrist jääd, siis on seal neljakümnest plaati või ka 80-sentimeetrist rüsi," lausus EVA-316 jäämurdja kapten Armin Sirelpuu.

Kaluritele tähendab see seda, et tuleb edasi teha jääalust püüki, kuigi tahaks püüda juba vabas vees.

"Jääd on umbes 30 sentimeetrit. Vaatamata sellele, et meil on kolm nädalat korralikku suveilma olnud, see jääle ei ole väga suurt mõju avaldanud. Kui me jääks ärasulamist ootama, siis kaks nädalat julgelt veel on see jää siin. Me ikkagi peame lootma, et mingi hetk tulevad maatuuled ja see jää lükatakse lahest välja ja saame püüdma hakata," ütles kutseline kalur Raio Piiroja.

Püüda tahetakse tinti, mida tohib püüda mai alguseni. Ilmselt jääb aga jää ja külma vee tõttu tänavune tindipüügihooaeg lühikeseks.

"Tint ei taha jää alla tulla. Ta tahab ikkagi tulla siis, kui vesi on juba viis-kuus kraadi. Aga selleni on veel väga pikk tee meil minna. Ma arvan, et ega korralikult püüda enne poolt aprilli ei saa, siis jääbki kaks nädalat," lausus Piiroja.

"Raske öelda (millal jää ära läheb), ega keegi ei tea, aga eeldatavalt on selle jaoks ikkagi vaja tuule suuna muutust. Siis see toimub kiiremini. Kui nüüd jääbki lõunakaare tuul pikemaks ajaks, siis see võib päris pikalt aega võtta," ütles Sirelpuu.

Kui aga tuulesuund muutub, läheb jää Pärnu lahelt Sirelpuu sõnul väga kiiresti.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:42

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

21:29

21:27

Laupäeval on ilm päikseline ja sajuta

21:24

Viipekeelsed uudised

21:21

Tallinn ootab seadusemuudatust, et autoromudest kergemini lahti saada

21:17

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

21:15

Häälteostu kahtlustus võib mõjutada Narva võimuvõitlust

21:11

Iraanimeelne rühmitus teatas, et häkkis FBI peadirektori e-posti

21:07

Mitmed hajapiirkonna koolid koolipäeva algust kella üheksaks ei nihuta

21:03

Rubio sõnul kestab Iraani sõda nädalaid, mitte kuid

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:10

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

20:47

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

17:09

Läti: Venemaa püüab Ukraina tehtud õhurünnakuid siduda Balti riikidega Uuendatud

10:19

Allikad: Putin käskis oligarhidel panustada Venemaa eelarvesse

06:59

Elering betoneerib kergdroonide vastu kaitsmiseks alajaamade südameid

20:18

VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina? Uuendatud

26.03

Zelenski: USA nõuab julgeolekutagatiste eest Donbassi loovutamist

16:26

Kambja lähistelt leiti Eestis ainulaadse muinaslinnuse asupaik

14:04

Tuul Mobility esitas pankrotiavalduse

ilmateade

loe: sport

21:42

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

21:17

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

20:51

VIDEO | Tammik lõi debüüdil värava, Eesti võitis penaltiseeria

20:18

VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina? Uuendatud

loe: kultuur

18:56

Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

15:50

Selgusid presidendi rahvaluulepreemia laureaadid

13:35

Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad" jõuab Leedus lavale

loe: eeter

14:43

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

12:05

Florian Wahl: ma ei pea end vingujaks, aga koduste sõnul olen hull kaebleja

11:11

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

10:18

Presidendi preemia saanud Annika Kaalep hoiab töökorras seadmed, millest sõltuvad inimelud

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

17:45

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

17:40

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

17:40

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

16:35

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

16:20

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

16:20

Pärnu lahe jää on veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub

16:05

Tartus tekitab küsimusi linnavalitsuse tempo rattateede põhivõrgustiku rajamisel

15:25

Raadiouudised (27.03.2026 15:00:00)

13:50

Tehisintellekti kasutamine koolides nõuab õppetööle uut lähenemist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo