X!

Trump viitas NATO ühiskaitse põhimõttest taganemisele

USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Elizabeth Frantz
Välismaa

USA president Donald Trump andis reedel mõista, et Ameerika Ühendriigid ei pruugi enam NATO kollektiivse kaitse põhimõttest, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni keskne printsiip, kinni pidada.

Reede õhtul Miamis investeerimisfoorumil kõneledes ütles Trump, et ta on pahane NATO-sse kuuluvate Euroopa riikide peale, mis keeldusid USA-le selle sõja Iraani vastu materiaalset tuge pakkumast ajal, mil lõppes sõja neljas nädal.

USA ei konsulteerinud Euroopa liitlastega oma otsuse osas alustada koos Iisraeliga 28. veebruaril rünnakut Iraani vastu ja paljud alliansi juhid olid selle tegevuse vastu.

"Me oleksime alati nende jaoks olemas olnud, aga nüüd, nende tegude põhjal, ma arvan, et me ei pea seda enam olema, eks?" ütles Trump publikule.

"See kõlab nagu murranguline uudis? Jah, söör. Kas see on murranguline uudis? Ma arvan, et meil on lihtsalt murranguline uudis, aga see on fakt. Ma olen seda öelnud. Miks me peaksime neid toetama, kui nemad pole meie jaoks olemas? Nad ei olnud meie jaoks olemas," rääkis Trump.

USA presidendi suhted alliansiga on olnud muutlikud ja ta on mitmel hetkel teinud kommentaare, mis on tekitanud küsimusi tema valmisoleku kohta järgida NATO artiklit 5, mis sätestab, et rünnak ühe liikmesriigi vastu on rünnak kõigi vastu.

2024. aasta valimiskampaania ajal ütles Trump, et julgustab Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit ründama Euroopa NATO riike, kes ei maksa oma õiglast osa kaitsekulutustest.

Tema suhted mitmete Euroopa liidritega näisid aga 2025. aasta jooksul paranevat.

Kuid Washingtoni ja Euroopa suhted halvenesid taas 2026. aastal, kui Trump ähvardas hõivata Taanile kuuluv Gröönimaa.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo