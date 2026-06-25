Trumpi hinnangul läheb Zelenskil sõjas Venemaa vastu päris hästi

"Zelenskil läheb päris hästi. Ta peab vähemalt vastu. Mõlemal poolel hukkub palju inimesi, aga ma arvan, et tal läheb üldiselt päris hästi," rääkis Trump Zelenski kohta ajakirjanikele antud kommentaarides.

"Peab ütlema, et ta on julge, tal on suurepärane varustus, aga tal on ka suurepärased mehed. Tal on võitlejad," kiitis USA riigipea.

Analüütikute sõnul peab Ukraina lahinguväljal üha paremini vastu, kuid riigi linnad on endiselt Venemaa ohvriterohkete rünnakute sihtmärgiks konfliktis, mis on nüüdseks kestnud kauem kui Esimene maailmasõda.

Trump ja Zelenski kohtusid viimati Prantsusmaal toimunud juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel, kus liidrid leppisid kokku surve tugevdamises Venemaale, et lõpetada enam kui neli aastat kestnud sõda Ukrainaga.

Trump lahkus kohtumiselt väljendades uuenenud huvi Venemaa naftale sanktsioonide taaskehtestamise vastu. Enne G7 tippkohtumist oli Washington kehtestanud ja seejärel pikendanud sanktsioonivabastust juba merel olevatele Venemaa naftalastidele, mis tegi murelikuks Euroopa liitlased.

Trump ütles samas kolmapäeval NATO peasekretärile Mark Ruttele, et Atlandi-ülese alliansi liikmed, kes ei toetanud tema sõda Iraani vastu, vedasid Ühendriike alt.

"Meid veeti alt. Meil polnud selles osas tegelikult üldse abi vaja. Me hävitasime Iraani sõna otseses mõttes esimese nädalaga, kuid oleks olnud tore, kui nad oleksid öelnud, et me tahaksime aidata," lausus Trump Valge Majas toimunud kohtumisel Ruttega.