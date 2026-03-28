X!

USA politsei pidas Tiger Woodsi kinni joobes juhtimise pärast

Golfilegend Tiger Woods politsei tehtud fotol pärast autoavariid. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
USA võimude teatel pidas politsei golfilegend Tiger Woods reedel tema Florida kodu lähedal toimunud avarii järel kinni ja esitas talle süüdistuse joobes juhtimises, mis paiskas 15-kordse suurturniiride võitja golfikarjääri uude keerisesse.

Woods (50) pääses vigastusteta, kuid peeti kinni pärast seda, kui tema sõiduk riivas Jupiter Islandi elamupiirkonnas möödasõidul veoautot ja paiskus külili.

Martini maakonna šerif John Budensiek ütles, et Woods, kes peeti joobes juhtimise eest kinni ka 2017. aastal, ilmutas joobetunnuseid, kuigi ta läbis edukalt alkomeetritesti.

"Kui me palusime tal anda uriiniproovi, keeldus ta sellest ja seetõttu esitati talle süüdistus joobes juhtimises, varalise kahju tekitamises ning seaduslikust testist keeldumises," ütles Budensiek.

Vastavalt Florida osariigi joobes juhtimist käsitlevatele seadustele hoiti Woodsi maakonnavanglas kaheksa tundi kinni ja fotoreporterid jäädvustasid reede hilisõhtul tema lahkumise kinnipidamisasutusest autoga.

Vahistamisel tehtud fotol oli näha punaste silmade ja habemetüükas lõuaga Woodsi, kui ta umbes kaks tundi pärast avariid vanglasse saabus.

Budensieki sõnul leidsid Woodsi sündmuskohal läbi vaadanud narkootikumide tuvastamise eksperdid, et golfimängija oli letargiline ja uskusid, et tema seisund oli põhjustatud mingist ravimist või uimastist.

Tema sõidukist ei leitud uimasteid ega ravimeid ja kuna Woods keeldus uriiniproovist, mis on tema õigus Florida seaduste järgi, ei saa võimud kunagi teada, mis aine mõju all ta avarii hetkel oli, ütles Budensiek.

Kuigi ei Woods ega teise sõiduki juht viga ei saanud, ütles Budensiek, et kahesuunalisel teel toimunud intsident oleks võinud lõppeda palju halvemini.

"Kui keegi oleks vastassuunast tulnud, ei räägiks me praegu sellest, et keegi viga ei saanud," ütles ta.

Budensiek ütles, et ta ei tea, kui kiiresti Woods vahetult enne avariid sõitis.

Ta sõnas, et veoautojuht oli pöörde sooritamiseks hoo maha võtnud ja üritas seejärel teeserva tõmbuda, kui nägi Woodsi kiiresti liikuvat sõidukit endast mööda sõitmas.

USA president Donald Trump avaldas pärast intsidenti Miamis ajakirjanikele tehtud märkustes Woodsile kaastunnet.

"Tal on raskusi, toimus õnnetus ja see on kõik, mida ma tean," ütles Trump. "Ta on minu väga lähedane sõber. Ta on imeline inimene, imeline mees, aga tal on raskusi."

Woods peeti Jupiteris kinni ka 2017. aastal, kui politsei leidis ta magamast oma mõlgitud auto roolist. Woods tunnistas end lõpuks süüdi hoolimatus juhtimises ja ütles, et oli võtnud erinevaid valuvaigisteid.

Viis aastat tagasi sattus Woods Californias raskesse autoavariisse, mille tagajärjel sai ta raskeid vigastusi paremale jalale.

Woods naasis pärast seda avariid väljakule 2022. aasta Mastersi turniiril, kus tal oli raskusi kõndimisega ja kus ta saavutas lõpuks 47. koha.

Woods, kelle laitmatu maine purunes pärast 2009. aasta seksiskandaali, mis tema karjääri pea peale pööras, on püüdnud taastuda eelmise aasta märtsis toimunud Achilleuse kõõluse rebendist ja oktoobris tehtud seljaoperatsioonist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

