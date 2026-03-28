Hundid ründavad Soomaal hulganisti veiseid

Eesti
Eesti

Kuigi Soomaa rahvuspargi alalt on hunte ära kütitud, jätkuvad rünnakud niite hooldavatele veistele. Keskkonnaameti sõnul tuleb lisaks küttimisele otsida ka teisi lahendusi. Piirkonna loomakasvatajad aga soovivad, et hundiprobleemi käsitletaks kui maaelu, mitte kui looduskaitselist probleemi ning et juhtrolli probleemi lahendamisel võtaks põllumajandusministeerium.

Kuigi möödunud aasta sügisest on Soomaa rahvuspargi aladel hunte kütitud, pole piirkonna suurima veiseksvataja Tiit Soa sõnul probleem lahenenud ja rünnakud Soomaa luhti hooldavatele veistele jätkuvad.

Veised on praegu Soomaa rahvuspargi serval, kuid Soomaa luhtadele viiakse nad umbes kuu aja pärast.

"Minu karjas hakkas suur murdmine oktoobris-novembris ja siis keskkonnaamet väljastas eriload. Oli juttu, et kogu see Kikerpera suur kari, kes käib murdmas, läheb likvideerimisele," ütles Soa.

"Pärast septembrit on sealt ära kütitud konkreetselt karjatamise aladel erilubadega väljaspool jahiaega kuus hunti sellest samast konkreetsest karjast. See kari on lakanud toimimast keskkonnaagentuuri kinnitusel, aga probleem on see, et piirkonda liiguvad kõrvalaladelt teised hundikarjade üksikud isendid ja on alustanud samuti veiste murdmist," lausus keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juht Tanel Türna.

Kui Soa sõnul tuleks küttida veel rohkem, siis Türna sõnul on kütitud palju – lisaks erilubadele rahvuspargis kütiti sel jahihooajal 165 hunti, mis on viimase sajandi rekord. Türna sõnul tuleb otsida ka teisi lahendusi.

"Ainult küttimine ei too enam tulemust. Lisaks küttimisele tuleb kombinatsioonis rohkem panustada ka ennetusmeetmetele. Esimene võimalus, millega tuleb töötada, on näiteks veiste poegimise ajatamine ja kindlasti vaatame sügavamalt sisse ka luhahoolduspõhimõtetesse, et kas mingitel aladel oleks võimalik näiteks rohkem niitmisega hooldada," ütles Türna.

Kui Türna sõnul tegeleb amet probleemi lahendamisega aktiivselt, siis Soa sõnul ei näe keskkonnaamet suurt pilti ega tee piisavalt. Nii tahavad piirkonna loomakasvatajad Soa sõnul, et huntide rünnakuid hakataks käsitlema kui maaelu, mitte kui looduskaitselist probleemi ja juhtrolli selles peaks võtma põllumajandusministeerium.

"See puudutab kogu maaelu, mitte ainult metsas olevaid loomi, vaid ka selle taga on sotsiaalsed probleemid. Keskkonnaamet nagu ütleb, et kiireid otsused ei ole. Aga meil ei ole aega, meil on juunikuuks raha otsas, sest loomad on murtud. Meil ei ole müüa midagi enam," sõnas Soa.

Soa leiab muuhulgas, et põllumajandusministeeriumil tuleks Soomaa karjakasvatajatele maksta riigiabi ja riigil tuleks tapetud loomad asendada uutega. Ministeerium aga ei näe võimalust olukorras juhtrolli võtta ega selliseid meetmeid rakendama hakata.

"Me teame, et kiskjaprobleem Eestis on väga suur, mitte ainult Soomaal, vaid päris mitmes piirkonnas. Me eeldame, et toidutootmine saaks ikkagi käsikäes ka looduse kaitsmisega käia," lausus põllumajandusministeeriumi osakonnajuhataja Katrin Rannik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:20

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

18:52

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

18:40

Hollandis algab taas tulbihooaeg

18:40

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

18:35

Päevakaja (28.03.2026 18:00:00)

18:35

Eesti mets vajab ühiskondlikku kokkulepet

18:35

Hundid ründavad Soomaal hulganisti veiseid

18:34

Uus uuring kellakeeramise lõpetamiseks keskendub ajavööndite valikule

17:58

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale Uuendatud

17:33

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.03

Venemaa keelab alates 1. aprillist täielikult bensiini ekspordi

07:56

Trump viitas NATO ühiskaitse põhimõttest taganemisele

16:13

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

11:48

Meedia teatel vahetasid Kallas ja Rubio Ukraina teemal teravusi

27.03

Kambja lähistelt leiti Eestis ainulaadse muinaslinnuse asupaik

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

17:33

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

27.03

Läti: Venemaa püüab Ukraina tehtud õhurünnakuid siduda Balti riikidega Uuendatud

27.03

Soome lahes on kinni pea 40 Vene varilaevastiku alust

19:20

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

18:52

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

17:58

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale Uuendatud

17:33

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

17:25

Selgusid tänavused Kuldnõela nominendid

17:18

Kaunimate raamatute konkursi publikulemmikuks valiti Jaan Aru "Osav aru"

17:12

Selgusid parimad noored pärimusmuusikamängijad

12:59

Riina Roose: meil on haruldane trupp, kellega on võimalik teha imeasju

17:03

Anna Kaneelina rasketest hetkedest: tänu armastusele pole ma kõige hirmsamast piirist üle läinud

13:19

"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Elmo Nüganen

08:15

Spordipsühholoog Aave Hannus: ära tee trenni, mis sulle rõõmu ei valmista

27.03

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

27.03

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

27.03

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

27.03

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

27.03

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

27.03

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

27.03

Pärnu lahe jää on veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub

27.03

Tartus tekitab küsimusi linnavalitsuse tempo rattateede põhivõrgustiku rajamisel

27.03

Raadiouudised (27.03.2026 15:00:00)

27.03

Ilus kevadilm jätkub

