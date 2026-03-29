Tartu hakkab arendama Emajõe vabaujula randa

Tartu asub arendama Supilinna ääres asuvat Emajõe vabaujula randa. Supilinlased muretsevad aga linnaosale omase looduslähedase keskkonna kadumise pärast, kuivõrd atraktsioone ehitatakse randa juurde.

Kaks aastat tagasi räägiti Emajõe vabaujula uuendamisest, kuid toona planeerimisest kaugemale ei jõutud. Supilinlased seisid tugevalt vastu ligi 90-kohalise parkla rajamisele Supilinna serva. Nüüd on aga plaani natukene muudetud ja sügisest võib ehitus alata.

"Siia tulevad sellised rohelised saared, kus on see ala paremini liigendatud. Me suuname selle oja, mis siin praegu keset seda randa läheb, ümber, et see vesi, mis sealt läheb, mis ei pruugi alati olla puhas, ei ohustaks ujujaid. Vähendame vetikaid, mis siin suure osa sellest rannaalast on hõivanud niimoodi, et siin kõikjal ei saa praegu rahulikult vette minna. Me muudame selle ranna inimestele paremini ujutavaks," lausus Tartu abilinnapea Priit Humal (Isamaa).

Humal ütles, et oluline on hoida rand avatuna kõigile Tartu elanikele. Varem planeeritud suure parkla asemel tuleb vaid 25 parkimiskohaga hooajaline parkla, mis hakkab paiknema suvel kasutuna seisval suusarajal. Praegusesse parklasse tulevad inva- ja rattakohad ning hooajaline toitlustus. Lisaks oja allavoolu suunamisele, päevituskohtade ehitamisele ja parkla liigutamisele rajab linn ranna tahaotsa ka grillimiskohad. Ometi on supilinlased ja ka osad Tartu opositsiooniliikmed ette heitnud, et kui vabaujulat liialt korrastada, kaotab see oma senise loodusliku keskkonna, mida peetakse Supilinna puhul eristuvaks.

"Meie nägemuses see vabaujula võiks jääda võimalikult looduslik. Siin võiks neid looduslikke koosluseid, mis siin on välja kujunenud, püüda säilitada. Tehislikke elemente lisada pigem minimaalselt," sõnas Supilinna elanik Indrek Kuusk.

"Praegune plaan on selles mõttes parem, et parkla plaanitakse väiksem teha, aga üldine nägemus sellest piirkonnast võikski olla see, et see on selline laste spordiala, liikumisala, loodushariduse ala ja üldse looduses õues mängimise ala. Me oleme päris palju kohalikega arutanud ja üldiselt ka linlastega, kes mujalt tulevad siia randa, et siia tullaksegi otsima sellist looduslikumat ruumi ja juba hästi linna lähedal tulla loodusesse. See on selline eraldi väärtus, mida selle paiga puhul hinnatakse. Meie muidugi tahaksime veel rohkem looduslikku ja veel rohkem selle esiletoomist ja väärtustamist, mis teeb Supilinnast ja Dendropargi vabaujula piirkonnast just selle, mis inimesi siia toob ka Annelinnast ja Tähtverest ja kaugemalt," lausus Supilinna elanik ja TÜ loomaökoloogia professor Tuul Sepp.

Rannaala uuendamine läheb maksma pea 900 000 eurot, millest kolmandik on linnaeelarvest ja ülejäänu toetusest. Uuenenud rannaala saab valmis järgmise aasta lõpuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

