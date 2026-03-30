Venemaa saadab luuramises süüdistatud Briti diplomaadi riigist välja

Vene julgeolekuteenistus (FSB) teatas, et leidis tõendeid diplomaadi vaenuliku luuretegevuse kohta, mis ohustab Venemaa julgeolekut.

Diplomaadilt võeti ära akrediteering ning talle anti kaks nädalat aega Venemaalt lahkumiseks.

FSB andmetel tuvastati diplomaadi katsed hankida tundlikku teavet mitteametlikel kohtumistel Vene majandusekspertidega.

Samuti heidab teenistus talle ette teadlikult valeandmete esitamist riiki sisenemise loa taotlemisel.

Riikliku uudisteagentuuri TASS teatel hoiatas Kreml, et Venemaa kodanikke, kes peavad Briti diplomaatidega kooskõlastamata kohtumisi, võib ees oodata kriminaalvastutus.

Tegemist on juba teise sarnase juhtumiga viimase kahe kuu jooksul – jaanuaris saadeti sarnastel asjaoludel välja üks teine Briti diplomaat.

Toona teatas välisministeerium, et sai teavet saatkonna töötaja seotuse kohta Briti salateenistusega. Kuigi ka siis diplomaadi nime ei avaldatud, anti talle lahkumiseks samuti kaks nädalat.

Briti välisministeerium nimetas süüdistusi pahatahtlikeks ja alusetuteks.