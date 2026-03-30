Venemaa saadab luuramises süüdistatud Briti diplomaadi riigist välja

Suurbritannia saatkond Moskvas Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Pavel Golovkin
Venemaa saadab riigist välja Briti diplomaadi, süüdistades teda spionaažis, vahendas kohalik riigimeedia.

Vene julgeolekuteenistus (FSB) teatas, et leidis tõendeid diplomaadi vaenuliku luuretegevuse kohta, mis ohustab Venemaa julgeolekut.

Diplomaadilt võeti ära akrediteering ning talle anti kaks nädalat aega Venemaalt lahkumiseks.

FSB andmetel tuvastati diplomaadi katsed hankida tundlikku teavet mitteametlikel kohtumistel Vene majandusekspertidega. 

Samuti heidab teenistus talle ette teadlikult valeandmete esitamist riiki sisenemise loa taotlemisel.

Riikliku uudisteagentuuri TASS teatel hoiatas Kreml, et Venemaa kodanikke, kes peavad Briti diplomaatidega kooskõlastamata kohtumisi, võib ees oodata kriminaalvastutus.

Tegemist on juba teise sarnase juhtumiga viimase kahe kuu jooksul – jaanuaris saadeti sarnastel asjaoludel välja üks teine Briti diplomaat. 

Toona teatas välisministeerium, et sai teavet saatkonna töötaja seotuse kohta Briti salateenistusega. Kuigi ka siis diplomaadi nime ei avaldatud, anti talle lahkumiseks samuti kaks nädalat.

Briti välisministeerium nimetas süüdistusi pahatahtlikeks ja alusetuteks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

11:41

Priit Võigemast: iseendale tuleb tekitada ebamugavaid olukordi

11:41

Venemaa saadab luuramises süüdistatud Briti diplomaadi riigist välja

11:40

Energiahindade tõus lööb niigi pingul Euroopa riikide eelarveid

11:40

HS: Soome lennanud droonid näitavad, et riik ei ole droonide tõrjumiseks valmis

11:20

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

11:14

Petangiklubide sarja võit läks Ida-Virumaale

11:13

New Yorgi residentuurikonkursi võitis Diana Tamane

11:12

Vseviovi hinnangul pole Iraani sõja kiire lõpp tõenäoline

11:01

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

10:59

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.03

Soomes kukkusid alla kaks Ukraina drooni Uuendatud

29.03

Sõja 1495. päev: Ukraina jätkas Ust-Luga sadama ründamist Uuendatud

06:11

Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

09:25

Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

29.03

Elektri börsihind tõuseb esmaspäeva hommikul üle 800 euro

29.03

Leht: USA valmistub Iraanis nädalaid kestvateks maaväeoperatsioonideks

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

29.03

USA-s osalesid miljonid inimesed Trumpi-vastastel protestidel

ilmateade

loe: sport

11:20

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

11:14

Petangiklubide sarja võit läks Ida-Virumaale

11:01

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

10:23

Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

loe: kultuur

11:13

New Yorgi residentuurikonkursi võitis Diana Tamane

10:59

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

09:04

Galerii: Angela Soop avas Kadrioru galeriis näituse "Hecuba päralt"

08:48

Joel Jans avaldas põnevusromaani "Rõngu roimad 3: Viimnepäev"

loe: eeter

11:41

Priit Võigemast: iseendale tuleb tekitada ebamugavaid olukordi

29.03

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Toomingule

29.03

Ranna Rantšo perenaine viib oma kitse- ja lambatalled hooldekodudesse külla

29.03

Indrek Raadik: kui reedel ja laupäeval on kontsert, siis enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (30.03.2026 09:00:00)

29.03

Ühendriikides toimusid ulatuslikud meeleavaldused Donald Trumpi poliitika vastu

29.03

Päästeamet hoiatab kulupõlengute eest

29.03

Päevakaja (29.03.2026 18:00:00)

29.03

Sillamäel toimusid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

28.03

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

28.03

Hollandis algab taas tulbihooaeg

28.03

Päevakaja (28.03.2026 18:00:00)

28.03

Eesti mets vajab ühiskondlikku kokkulepet

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

