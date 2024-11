Suurbritannias algas kolme Venemaa heaks luuranud spiooni kohtuprotsess

33-aastast Katrin Ivanovat, 30-aastast Vanja Gaberovat ja 39-aastast Tihomir Ivantševit süüdistatakse selles, et nad kuulusid ülimalt keerukasse luurevõrgustikku, mida juhib Austria kodanik Jan Marsalek.

Prokurör Alison Morgan ütles kohtuprotsessi alguses, et veel kaks meest, Orlin Roussev ja Bizer Džambazov, tunnistasid oma osalust luuretegevuses.

Väidetavalt kogusid süüdistatavad ajavahemikus 2020. aasta augustist kuni 2023. aasta veebruarini Suurbritannias ja teistes riikides Venemaa heaks teavet üksikisikute ning strateegilisi objektide kohta.

Isikuid süüdistatakse ka võltsitud dokumentide omamises ja teadmises, et need dokumendid olid võltsitud. Muuhulgas oli dokumentide seas nii Briti, Bulgaaria, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Horvaatia, Sloveenia, Kreeka ja Tšehhi vabariigi passid või muud isikut tõendavad dokumendid.

Kolm süüdistatavat eitavad süüdistusi.

Süüdistuse järgi osalesid bulgaarlased kuues luureoperatsioonis, sealhulgas 2022. aasta lõpus Saksamaal Stuttgardi lähedal asuva USA baasi jälgimist, kus Ukraina vägedele õpetati maa-õhk-rakettide kasutamist.

Teised väidetavad operatsioonid hõlmasid Bulgaaria kodaniku Christo Grozevi jälgimist, kes töötas uurimisrühmas Bellingcat ja vedas 2018. aastal Inglismaal Salisburys toimunud Vene topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise uurimist.

Enda süüd tunnistanud Roussev ja luureoperatsiooni juht Marsalek vahetasid 2021. aastal Grozevi kohta sõnumeid, arutasid tema valve alla võtmist, tema arvuti varastamist või tema Venemaa saatkonda viimise üle, ütles prokurör. "Nad arutasid isegi tema röövimist ja Venemaale viimist või tapmist," lisas ta.

Morgan ütles, et rühmitus võttis sihikule ka Suurbritannias elava venelase Roman Dobrohotovi, kes on ajalehe The Insider peatoimetaja, samuti Bergey Rõskalijevi, Suurbritannias asüüli saanud endise Kasahstani poliitiku, ja Vene dissidendi Kiril Katšuri.

Kuues operatsioon hõlmas meeleavalduse korraldamist Londoni Kasahstani saatkonna ees.

Prokurör ütles, et süüdistatavate tegevus oli äärmiselt riskantne ja hõlmas sihtmärkide jälitamist ka lennukites ning nägi isegi ette, et kaht naissoost kahtlusalust kasutataks "seksuaalse söödana, et saada oma sihtmärkidelt rohkem teavet".

Suurbritannia suhteid Venemaaga on hiljuti pingestanud teated, et Kiiev on kasutanud Vene territooriumil Briti kaugmaarakette.

Teisipäeval saatis Venemaa riigist välja spionaažis süüdistatud Briti diplomaadi, samas kui oktoobris süüdistas Ühendkuningriigi luurejuht Venemaa luureteenistusi kaose tekitamises.

Kohtuprotsess kestab eeldatavasti veebruarini.