Muinsuskaitseamet andis Köstrimäe linnamäele kultuurimälestise staatuse

Eesti
Tartu Ülikooli arheoloogid leidsid Köstrimäe kaardilt kontsentrilised vallid ja kraavid, mis viitasid kunagisele linnuse asukohale. Autor/allikas: Maa- ja ruumiamet 2026/kuvatõmmis
Eesti

Arheoloogid tegid kindlaks, et Tartumaal Kambja vallas Köstrimäel on ligi 2000 aastat tagasi olnud muinaslinnus. Et kohta säilitada ja vajadusel oleks võimalik linnust rohkem uurida, andis muinsuskaitseamet Köstrimäe linnamäele kultuurimälestise staatuse.

"See on ringikujuline ja kokku on 4800 ruutmeetrit õue pindala, see on ikka päris suur. On mägi, ümber on vallid ja kraavid. Ja mis on hästi ebatavaline selle asja puhul, et need vallid ja kraavid on mitmekordsed, mis on Eesti linnamägedele ebatavaline," lausus Tartu Ülikooli arheoloogia professor Heiki Valk.

2024. aastal tehti mäel ka proovikaevamised, et selgitada välja, kas ja millal linnamäel tegevus toimuda võis. Kaevamistest palju leide ei tulnud, kuid dateerimiseks saadi siiski nii üksikuid potikilde, tukke kui ka söestunud kasetohtu.

"Kokku tegime kolm süsinikuproovi ja need läksid väga ühte auku. Nende kolme proovi ühisosa oli aastad 41 eKr kuni 9 pKr. See näitab, et see asi on olnud väga-väga lühikest aega siin. Kümmekond aastat või mitte rohkem vast. See on muidugi puhtalt spekulatsioon, aga kui tekib selline suur ja võõras asi, mis ei ole sellele piirkonnale omane, kogu see ehitusviis, siis võib arvata, et ega see kohalikele, kes siin varem elasid, neile meele järgi ei olnud," lausus Valk.

Valgu sõnul on Eestis niivõrd vanu linnamägesid vähe. Et Köstrimäe linnamägi säiliks ja seal oleks vajadusel ka edaspidi arheoloogidel võimalik uurimistööd teha, andis muinsuskaitseamet linnamäele ka kultuurimälestise staatuse.

"Tegu on silmapaistva, väga huvitava linnamäega, ainulaadse linnamäega, millel on säilinud arheoloogilist kultuurkihti ja seda on vaja ka edaspidi säilitada. Selle piirkonna kohta on säilinud arhiiviteated, et selles piirkonnas on linnamägi ja see kompott kokku ongi, et ta vastab mitmele riikliku kaitse kriteeriumile," ütles Valk.

Kuna metall oli sellel ajal kallis ja tõenäoliselt võeti see endaga kaasa, siis ilusaid esemeid on linnamäelt vähetõenäoline leida. Samas võiks mäe sees peituda veel hoonete jäänuseid.

Toimetaja: Marko Tooming

kuula lugusid

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo