Kiirhinnang: aastaga tõusid hinnad 3,3 protsenti, kuuga alanesid 0,2 protsenti

Märtsis toidukaupade hinnad langesid
Märtsis toidukaupade hinnad langesid
Statistikaameti esialgsel hinnangul langes tarbijahindade harmoneeritud indeks märtsis võrreldes veebruariga 0,2 protsenti, kuid eelmise aasta märtsiga võrreldes tõusis indeks 3,3 protsenti.

"Kuigi kõik andmed ei ole veel meieni jõudnud, võib öelda, et märtsi indeksile avaldasid suurimat mõju elektri ja toidukaupade hinnalangus ning kütuste hinnatõus," kommenteeris statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuht Lauri Veski.

Tegu on kiirhinnanguga, mis võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ja mis märtsi hindade kohta laekuvatel andmetel veel täpsustub.

Märtsi tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet 7. aprillil.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

