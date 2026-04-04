ERR Ukrainas: traditsioonilised sõjaametid vananevad Ukrainas kiiresti

Kõigepealt sa sõidad sajaga, siis kõnnid ja lõpuks saad kohvipausile Ukraina tankistide juurde. Mida aga teeb tank, mille tuleulatus on 10–11 kilomeetrit, täna lahinguväljal, kui vaenlase droonid lendavad 20 või isegi 30 kilomeetrit sulle tagalasse?

"FPV-droonid on igal pool ja neid on palju. Töötame ainult siis, kui on väga vaja, nii kaitsepositsioonidelt kui ka nägemisulatuses. Kellele iganes meie pataljonist annad ülesande – kõik on valmis," lausus Ukraina sõjaväelane Sõjanui.

Kui Denis otsustas kolm aastat tagasi, et tahab olla tankist, arvas ta, et tal on palju tööd. Nüüd droonide tõttu on tank lahinguväljal haruldane masin.

"Paar kuud tagasi (sõitsin tankiga). Talvel, Pokrovski all oli päris palju tööd," ütles ta.

Sõjanui on tankirühmapealik. Rääkides täiemahulise sõja algusest, tabab teda nostalgia.

"Ma sõdisin Bahmuti ja Soledari rindelõigus. Meie ekipaaž oli väga tubli. Töötasime iga päev nii kaitsepositsioonidelt kui ka nägemisulatuses. Vahepeal igatseme neid aegu," lausus ta.

Sõjanui loodab, et need ajad on varsti tagasi.

"Kui loodus tärkab, kui tuleb kevad, suvi, sügis, siis ma loodan, et tuleb meile tööd kuhjaga. Kuid ka täna, kui tuleb käsk, oleme tööks valmis. Meid lihtsalt hoitakse vajalikuks hetkeks," ütles ta.

Sõjanui ja tema relvavennad ei oska mitte ainult tulistada. Mangal ehk Grill on masin, mille külge on keevitatud droonikaitserauad.

"Äsja evakueerisime sellega lahinguväljalt liikursuurtükki ohutumasse kohta. See on ju sama tank, aga ilma kahurita. Tank ongi tank," lausus Sõjanui.

Sõjanuia sõnul kõik jäid terveks, nii masinad kui ka mehed.