Politsei pidas Valgas kinni kolm tapmises kahtlustatavat noort

Politsei sai laupäeval kella 14 paiku teate, et eelneval ööl toimus Valga linnas võimalik tapmine. Politsei selgitas välja võimalikud kahtlustatavad ning kella 17 olid nad kinni peetud.

Surnukeha leidmiseks alustati piirkonnas otsinguid ning õhtul leidis politsei Pedeli paisjärvest 37-aastase mehe surnukeha.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Urmas Solovjovi sõnul asus politsei kohe pärast raskest kuriteost info laekumist infot koguma ja asjaolusid välja selgitama.

"Alustasime paralleelselt tegevusi nii kahtlustatavate välja selgitamiseks ja kinni pidamiseks kui ka võimaliku kannatanu leidmiseks. Kuriteos kahtlustatavad pidasime mõne tunni jooksul kinni ning jätkasime võimaliku surnukeha otsinguid. Kuna oli teada, et surnukeha võib olla järves, kaasasime tuukrid, kes veel samal õhtul surnukeha ka leidsid," lausus Solovjov.

Kõik kuriteo täpsemad asjaolud on selgitamisel, sealhulgas see, kas kuriteo toimepanijad ja ohver olid omavahel tuttavad ja mis niivõrd raskete tagajärgedega sündmuseni viis, teatas politsei.

Valgas on viimasel ajal toime pandud mitu tapmist. Politseis tõdetakse, et kuritegevus süveneb just noorte seas. Ka jõhkra Raasiku mõrva panid toime alaealised.

Politsei hinnangul on probleem ka see, et vanemad ei jälgi, mida nende lapsed kooli või trenni kaasa võtavad. Kõigest hoolimata peavad korrakaitsjad Valgat siiski turvaliseks linnaks ja lubavad saata piirialale rohkem patrulle.

Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm ütles, et noormeeste tabamine läks politseil ruttu, sest kõik nad on pärit keerulistest peredest ja korrakaitsjaile ammu teada.