Erakliinik Medicum ostab Fertilitase

Medicumi hoone
Medicum Group ostab erakliiniku Fertilitas, mille tulemusel saab kontsernist enam kui 700 töötajaga tervishoiuorganisatsioon.

Tehing jõustub pärast konkurentsiameti heakskiitu. Tehingu üksikasjad ei kuulu osapoolte kokkuleppel avaldamisele.

Medicum on tehingu järel tervisekassa suurim eratervishoiuasutusest lepingupartner eriarstiabi valdkonnas, osutades diagnostika- ja raviteenuseid kokku 18 arstlikul erialal, teatas Medicum.

"Oleme teinud aastaid tihedat koostööd ja Fertilitasega ühinemine on loogiline samm. Loome tugeva sünergia mitmete ravivaldkondade vahel, sest meie kompetentsid kirurgilistel erialadel, taastusravis ja radioloogias täiendavad üksteist," ütles Medicum Groupi juhatuse liige Tõnis Allik.

Patsientide jaoks jäävad avatuks kõik Medicumi ja Fertilitase üheksa tegevuskohta.

Medicum on 40 aastat tegutsenud eratervishoiuasutus, mis osutab eriarstiabi, diagnostikateenuseid, taastusravi, koduõendusteenuseid ning hambaravi.

Fertilitas on 33 aastat tervishoius tegutsenud eratervishoiuasutus, mis on olnud varem tuntud muu hulgas kui kehaväilise viljastamise edendaja Eestis. Viimasel kümnendil on Fertilitas keskendunud kirurgilise tegevuse arendamisele günekoloogia, kõrva-nina-kurguhaiguste, ortopeedia, uroloogia ja üldkirurgia erialadel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

