Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

Diislikütuse hind kihutas tanklates bensiini hinnast mööda Iraani konflikti alates. Esimest korda kerkis hind kahe euro piirist kõrgemale 20. märtsil

Kütuseekspert, Terminali juhatuse liige Alan Vaht nentis oma sotsiaalmeediapostituses, et diislikütuse maailmaturuhind püstitas uue rekordi nii möödunud neljapäeval kui ka esmaspäeva hommikul. Esmaspäevane uus rekord on 1675 USD/t.

"Hetkeks on hind küll veidi järele andnud, kuid võrreldes eelmise nädalaga on see endiselt tõusus," kirjutas Vaht keskpäeva paiku.

Vaht juhtis tähelepanu, et diislikütuse maailmaturuhind on USA-Iraani konflikti algusest alates tõusnud 868 dollarit tonni kohta. "Enne sõda jäi diislikütuse hind vahemikku 700–750 USD/t, mis tähendab, et hinnatõus on olnud suurem kui sõjaeelne hinnatase ise," lausus Vaht.

Eurodes arvestatuna on diislikütuse maailmaturuhind koos käibemaksuga tõusnud 80,1 senti liitri kohta, samal ajal kui hinnatõus tanklates on olnud 75 s/l.

Eesti kütusehindu kommenteerides märkis Vaht: "Võib üsna kindel olla, et suurema konkurentsiga piirkondades langevad bensiini ja diislikütuse postihinnad paari tunni jooksul umbes viie kuni seitsme sendi võrra liitri kohta ning homseks on hinnad juba ligikaudu 15–20 senti liitri kohta madalamad."