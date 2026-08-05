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Reini jõe veetaseme langus tõstab Saksamaal kütusehindu

Majandus
Pooleldi kuivanud Reini jõgi Kölnis.
Pooleldi kuivanud Reini jõgi Kölnis. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO / Christoph Hardt
Majandus

Saksamaal on suure kuumuse tõttu Reini jõe veetase langenud rekordiliselt madalale ja see on kergitanud kütusehindu piirkondades, kus kütust tarnitakse tavaliselt mööda jõge. Ka muu kaubatransport siseveekogudel on häiritud, mis omakorda avaldab mõju Saksa majandusele.

Juulis oli bensiini liitrihind Lääne-Saksamaal 11 senti kallim kui lõunas ja edelas. Diislikütuse liitrihinna erinevus oli 10 senti, teatas riiklik konkurentsiamet. Põhjuseks on kütuse transpordikulud, mis on kerkinud koos Reini jõe veetaseme langusega.

Saksamaa pikim jõgi on oluline kaubatee, kus hetkel saavad praamid võtta peale üksnes viiendiku tavapärasest kaubamahust. Seda selleks, et nad ei satuks olukorras, kus jõe põhi on laeva kiilule palju lähemal kui tavaliselt, karile.

"Madala veetaseme tõttu ei saa laevad enam täislastis sõita. Seega, kui tahad transportida sama koguse kaupa, pead käiku panema rohkem laevu kergema lastiga. See teeb loomulikult transpordi kallimaks ja keerulisemaks," selgitas Saksamaa veeteede ja laevanduse ameti juht Marcus Erdmann.

Prahtimistasud on kerkinud kuu ajaga kolm korda kõrgemaks. Juuni lõpus maksis kütusevedu Rotterdamist Karlsruhesse 45 eurot tonni kohta. Teisipäevaks oli hind kerkinud 160 euro peale.

Saksamaa siseveetranspordi ühistu juhatuse liige Andreas Grzib rääkis telekanalile ZDF, et tarbijad tajuvad kaubaveo kallinemist sõltuvalt tootest.

"Meie kui tarbijad tunneme mõjusid seda enam, mida otsesemalt on transporditavad tooted seotud toormega. Kui räägime bensiinist, diislikütusest, lennukikütusest, siis ei saa välistada, et kogeme taas seda kütusepuudust, mis oli tanklates 2018. aastal.
Mida kaugemal oleme toorainest, seda suurem on ajaline nihe, millal hinnatõus jõuab tootmisahelatesse ja seejärel tarbijahindadesse," ütles Grzib.

Lääne-Saksamaal, Kölni-Bonni madaliku lähistel asub Kaubi mõõtepunkt, kus Reini jõgi on kõige madalam. Selle järgi hinnatakse, kui rasked laevad saavad jõge läbida. Teisipäeval purunes kaheksa aasta tagune rekord, kui veetase oli nn nullpunktist 24 sentimeetri kõrgusel. Reedeks ennustatakse veetaseme langust 17 sentimeetrile. Nullpunkt ei asu siiski jõepõhjas, vaid veidi rohkem kui meeter sellest kõrgemal.

Üks põhjusi veetaseme languseks on erakordselt kuum suvi, kuid mitte ainult, rääkis Erdmann: "Madala veetaseme perioode on ka minevikus olnud. Samas eksperdid näevad, et need ilmnevad üha sagedamini alates 2000. aastate algusest.
Jõeveetaset mõjutavad loomulikult kuumalained ja põuaperioodid. Sellele lisandub ka lume sulamine, mis tavaliselt toob alpidest Reini vett juurde kuni varasuveni, kuid mis on viimastel aastatel vähenenud. Nende asjaolude koosmõjus ongi tekkinud praegune madal veetase."

Nii kütuse kui ka muu kauba transpordikulu ootamatu kasv paneb pinge Saksamaa tööstusele ja laiemalt majandusele, mis on vaevu vaevu hakanud taastuma. Kauplejate sõnul on kulude kasv nii suur, et transpordiks otsitakse alternatiivseid võimalusi, ütles Grzib.

"Töötame koos klientidega välja strateegiaid, milliseid meetmeid kasutusele võtta. Need võivad olla vaheladustamised... mõnikord loobuvad kliendid ka kaubatranspordist ja ootavad ära parema vee-olukorra. Mõnel kliendil on õnnestunud leida teisi marsruute ja korraldada oma tarneid muul viisil," kirjeldas ta.

Saksamaa uus transpordiminister Steffen Bilger kutsus neljapäevaks kokku kriisikohtumise ettevõtjate ja ekspertidega.

Toimetaja: Mait Ots

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