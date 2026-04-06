Kalaliit soovib Pärnu lahel tindipüügihooaja pikendamist

Pärnu lahel võib tindipüügihooaeg sel kevadel jääda jää tõttu lühikeseks, mistõttu tegi kalaliit regionaalministeeriumile ettepaneku püügihooaega pikendada.

Kuigi nädalavahetusel algas Pärnus meritindifestival ja toidukohad pakuvad meritinditoite, pole tindipüük tegelikult veel õiget hoogu sisse saanud, sest Pärnu laht on endiselt jääs. Aktiivne tindipüük saab aga alata alles pärast jääminekut, sest tint külma vette kudema ei tule. Kuna tinti tohib püüda märtsist mai alguseni, võib püük jääda lühikeseks.

"Siis jääbki kaks ja pool nädalat võib-olla püüda,. See on väga napp aeg, et sellega kalu ka kätte saada. Nüüd mitmed aastad on näidanud, et õige kevad on nihkunud hilisemaks ja õiged püügid hakkavadki viimastel päevadel," sõnas kutseline kalur Roland Tomson.

Ka kalatööstus on mures.

"Meil on juba hooajatöölised tööl, aga mida ei ole? Ei ole kala. Ettevõtte ja tööstuse poolelt me ei saa välja minna. Paadid on laetud, jää ujub kõrvale ja see püügiaeg jääb väga-väga lühikeseks," ütles Japsi ostu- ja müügikorraldaja Madis Merirand.

Pärnu kaluritelt ja kalatööstuselt saadud hinnangu alusel on kalaliit teinud regionaalministeeriumile ettepaneku võtta Pärnu lahe hilist jääminekut arvesse ja lubada sel aastal erandkorras tindipüüki mai keskpaigani.

Ministeerium lubab ettepanekut kaaluda.

"Tuleks pidada kinni jätkusuutliku varu soovitustest, mis on 450 tonni. See on ca 200 tonni vähem, kui püüti eelmine aasta ja me oleme hinnanud, et kui nüüd püük korralikult käima läheb, siis selle koguse püüdmiseks on vaja umbes 20 kuni 25 korralikku püügipäeva, mida ei ole üldsegi palju. Meil ei ole praegu seda päris kindlat veendumust, et sellest ei piisaks siis selle 450 tonni välja püüdmiseks," lausus regionaalministeeriumi kalanduspoliitika nõunik Kaire Märtin.

Mereinstituudi hinnangul võiks pikemat tindipüüki lubada küll, aga ainult juhul, kui võetakse arvesse soovitatud väljapüügi kogust.

"Praegune väljapüügi piiramine kuupäevadega ei olegi ideaalne meetod varu majandamiseks. Mõnel aastal on püügiaega liiga palju, teine aasta jälle võib liiga lühikeseks jääda, nagu võib-olla sellel aastal. Tegelikult just nagu räimevaru, nii tuleks ka tindipüüki piirata tegelikult kvoodiga. Täna saaks tindipüüki pikendada ainult siis, kui meil oleks meetod püügi peatamiseks siis, kui mõistlik kogus on välja püütud, sest tindi varu seis on suhteliselt hea, aga ta on halvenev," ütles mereinstituudi juht Markus Vetemaa.

Ministeerium tahab otsuse teha hiljemalt järgmise nädala lõpuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:29

Mikser: meie huvides on USA-ga läbi saada, aga peame hoidma Euroopa ühtsust

22:26

Nihkuvad USA tähtajad tekitavad küsimusi Iraani tuleviku kohta

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:54

Jüri Luik ei usu, et Ameerika Ühendriigid NATO-st lahkuks

21:52

Ungari valimistel võib võidutseda Orbani endine võitluskaaslane

21:36

Talupidajate traktorid ootavad sobivat ilma ja soodsamaid kütuse hindu

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

21:24

Teisipäeval sajab vihma ja on tuuline

07:06

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

09:49

Trump: ma testisin NATO-t

18:34

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

04:48

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

14:17

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

13:26

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

18:36

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

12:41

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

12:08

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

18:50

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

18:45

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

17:04

Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

18:35

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

17:45

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

16:00

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

15:55

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

15:55

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

15:30

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

11:55

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

11:55

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

09:45

Euroopa energiakriisi prognoosid muutuvad üha tumedamaks

