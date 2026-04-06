Kalaliit soovib Pärnu lahel tindipüügihooaja pikendamist

Kuigi nädalavahetusel algas Pärnus meritindifestival ja toidukohad pakuvad meritinditoite, pole tindipüük tegelikult veel õiget hoogu sisse saanud, sest Pärnu laht on endiselt jääs. Aktiivne tindipüük saab aga alata alles pärast jääminekut, sest tint külma vette kudema ei tule. Kuna tinti tohib püüda märtsist mai alguseni, võib püük jääda lühikeseks.

"Siis jääbki kaks ja pool nädalat võib-olla püüda,. See on väga napp aeg, et sellega kalu ka kätte saada. Nüüd mitmed aastad on näidanud, et õige kevad on nihkunud hilisemaks ja õiged püügid hakkavadki viimastel päevadel," sõnas kutseline kalur Roland Tomson.

Ka kalatööstus on mures.

"Meil on juba hooajatöölised tööl, aga mida ei ole? Ei ole kala. Ettevõtte ja tööstuse poolelt me ei saa välja minna. Paadid on laetud, jää ujub kõrvale ja see püügiaeg jääb väga-väga lühikeseks," ütles Japsi ostu- ja müügikorraldaja Madis Merirand.

Pärnu kaluritelt ja kalatööstuselt saadud hinnangu alusel on kalaliit teinud regionaalministeeriumile ettepaneku võtta Pärnu lahe hilist jääminekut arvesse ja lubada sel aastal erandkorras tindipüüki mai keskpaigani.

Ministeerium lubab ettepanekut kaaluda.

"Tuleks pidada kinni jätkusuutliku varu soovitustest, mis on 450 tonni. See on ca 200 tonni vähem, kui püüti eelmine aasta ja me oleme hinnanud, et kui nüüd püük korralikult käima läheb, siis selle koguse püüdmiseks on vaja umbes 20 kuni 25 korralikku püügipäeva, mida ei ole üldsegi palju. Meil ei ole praegu seda päris kindlat veendumust, et sellest ei piisaks siis selle 450 tonni välja püüdmiseks," lausus regionaalministeeriumi kalanduspoliitika nõunik Kaire Märtin.

Mereinstituudi hinnangul võiks pikemat tindipüüki lubada küll, aga ainult juhul, kui võetakse arvesse soovitatud väljapüügi kogust.

"Praegune väljapüügi piiramine kuupäevadega ei olegi ideaalne meetod varu majandamiseks. Mõnel aastal on püügiaega liiga palju, teine aasta jälle võib liiga lühikeseks jääda, nagu võib-olla sellel aastal. Tegelikult just nagu räimevaru, nii tuleks ka tindipüüki piirata tegelikult kvoodiga. Täna saaks tindipüüki pikendada ainult siis, kui meil oleks meetod püügi peatamiseks siis, kui mõistlik kogus on välja püütud, sest tindi varu seis on suhteliselt hea, aga ta on halvenev," ütles mereinstituudi juht Markus Vetemaa.

Ministeerium tahab otsuse teha hiljemalt järgmise nädala lõpuks.