Sõja 1504. päev: Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis

Välismaa
Tabamuse saanud keemiatehase põleng.
Tabamuse saanud keemiatehase põleng. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Venemaal Voroneži oblastis asuvale keemiatehasele, mille toodangut kasutatakse ka Vene sõjatööstuses. Hommikul tabas uus rünnak Venemaa Ust-Luga sadamat.

Oluline Vene-Ukraina sõjas teisipäeval, 7. aprillil kell 18.02:

- Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis;

- Ust-Luga sadamat tabas taas õhurünnak;

- Venemaa tappis drooniga Ukrainas bussipeatuses kolm inimest;

- Ukraina õhukaitse tõrjus 77 Vene ründedrooni 110-st;

- Venemaa Vladimiri oblastis hukkus droonirünnakus kolm inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit.

Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Venemaal Voroneži oblastis asuvale keemiatehasele, mille toodangut kasutatakse ka Vene sõjatööstuses.

Ukraina droonid tabasid Voroneži oblastis Rossošis asuvat Minudobrenia keemiatehast, teatasid erinevad sotsiaalmeedia kanalid.

Tehases toodetakse lämmastikväetiste kõrval ka ammoniaaki, ammooniumnitraati ja lämmastikhapet, mis on lõhkeainete ja laskemoona põhikomponendid.

Rünnakus süttis peamine väetisehoidla ja on oht ulatuslikuks plahvatuseks, kirjutasid sõjasündmusi kajastavad sotsiaalmeediakontod.

Varem teatas sõltumatu Venemaa väljaanne Astra droonirünnaku ajal toimunud tulekahjust sündmuskohast nelja kilomeetri kaugusel.

Voroneži oblasti kohal tulistati alla kuus drooni, ütles Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gussev, lisades, et rünnaku tagajärjel sai vigastada üks inimene. Kuberneri sõnul sai droonirünnakus kahjustada ka neli elumaja.

Rossoš asub Ukraina piirist Venemaaga vaid umbes 50 kilomeetri kaugusel ja Ukraina kontrolli all olevast territooriumist Harkivi oblastis umbes 130 kilomeetri kaugusel.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet jätkata sõda Ukraina vastu.

Astra andmetel tabasid Ukraina droonid sama kohta ka 13. detsembril.

Ööl vastu pühapäeva korraldas Ukraina droonirünnaku Lukoili naftatöötlemistehasele Kstovo linnas ja naftaterminalile Leningradi oblastis. 4. aprilli öösel ründasid Ukraina väed väidetavalt kaitse- ja keemiatööstuse rajatisi Venemaa linnades Taganrogis ja Toljattis.

Kiiev peab neid rajatisi kehtivateks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna energiarajatised pakuvad kütust ja rahastamist Kremli sõjamasinale.

Ust-Luga sadamat tabas taas õhurünnak

Venemaa loodeosa tabasid teisipäeval taas Ukraina droonirünnakud, Leningradi oblasti võimud teatasid 22 õhusihtmärgi allatulistamisest.

Ust-Luga sadam sattus uuesti rünnaku alla ning regiooni lennujaamad peatasid töö, teatas uudistekanal RBK-Ukraina viitega Venemaa sündmusi jälgivatele sotsiaalmeediakanalitele.

Leningradi oblasti kuberneri Aleksandr Drozdenko sõnul algasid droonirünnakud umbes kell neli hommikul. Seejärel aktiveeriti õhutõrje ja väidetavalt tulistati üksteise järel alla mitu drooni. Kokku tulistati Vene võimude väitel alla 20 õhusihtmärki.

Droonide rünnaku tõttu piirati Pulkovo lennujaama tööd Peterburis ja Hrabrovo lennujaama tegevust Kaliningradi oblastis. Selle tõttu hilinesid mitmed väljaminevad lennud ja mõned tühistati üldse.

Rünnak Ust-Luga sadamale algas kell viis hommikul. Kahju ulatust pole veel avaldatud.

Rünnakust sadama lähedal filmitud videokaadrid näitavad eredaid sähvatusi taevas ja valjusid plahvatusi.

Ukraina on Ust-Luga sadamat droonidega rünnanud juba mitu korda. Esimene rünnak toimus 25. märtsil, misjärel puhkes sadamas tulekahju.

Teine droonirünnak Ust-Lugale toimus 29. märtsil. Kolmas rünnak sadamale toimus 31. märtsil.

RBK-Ukraina väitel levivad internetis teated kavatsusest see Venemaa strateegiline objekt täielikult hävitada.

Venemaa tappis drooniga Ukrainas bussipeatuses kolm inimest

Vene relvajõudude droon tabas teisipäeval Ukraina Dnipropetrovski oblastis Nikopoli linnas bussipeatust, tappes kolm ja haavates 12 inimest, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleksandr Hanža sotsiaalmeedias.

"Kolm inimest sai surma ja veel 12 haavata. Vaenlane ründas Nikopoli kesklinnas FPV drooniga linnaliini bussi. See oli saabumas peatusesse. Inimesed olid nii bussis kui ka peatuses," kirjutas ta.

Ukraina võimud teatasid, et pärastlõuna paiku rünnati Nikopoli rajoonis taas bussi, vigastada sai vähemalt viis inimest.

Ukraina õhukaitse tõrjus 77 Vene ründedrooni 110-st

Ukraina õhukaitse hävitas või kukutas ööl vastu teisipäeva 77 Vene ründedrooni 110-st, teatasid õhujõud sotsiaalmeedias.

Teate kohaselt ründasid Vene droonid Ukraina põhja-, lõuna- ja idaosa.

Ülejäänud droonid tabasid sihtmärke 14 paigas, lisati teates.

Venemaa teatas omakorda, et hävitas ööl vastu teisipäeva vähemalt 45 Ukraina drooni, neist 22 Leningradi oblastis.

Venemaa Vladimiri oblastis hukkus droonirünnakus kolm inimest

Venemaa Vladimiri oblastis hukkus teisipäeval droonitabamuse tõttu kolm tsiviilelanikku, teatas oblasti kuberner Aleksandr Avdejev.

"Vaenlase droonid ründasid meie piirkonna tsiviiltaristut," ütles Avdejev, lisades, et üks droon tabas elumaja.

"Hukkusid kaks täiskasvanut ja nende seitsmeaastane poeg," lausus kuberner. Pere viieaastane tütar pääses eluga, ta toimetati põletushaavadega haiglasse.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 305 470 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 11 841 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 24 364 (+4);

- suurtükisüsteemid 39 562 (+65);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1722 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1340 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 223 341 (+1945);

- tiibraketid 4517 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 87 862 (+248);

- eritehnika 4115 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBK-Ukraina, AFP-Interfax-BNS

