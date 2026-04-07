X!

Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

Austraalias sõjakuritegude süüdistuse saanud endine sõjaväelane Ben Roberts-Smith. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / SAEED KHAN
Austraalia võimud vahistasid riigi kõige enam autasustatud sõduri ja teatasid, et talle esitatakse süüdistus viies sõjakuriteo episoodis, mis on seotud relvastamata tsiviilisikute tapmisega Afganistanis missioonil olles.

Politsei arreteeris Austraalia kaitseväe (ADF) endise sõjaväelase Ben Roberts-Smithi (47) teisipäeva hommikul Sydney lennujaamas. Austraalia föderaalpolitsei (AFP) teatel esitatakse talle viies sõjakuriteo episoodis süüdistus seoses viie inimese mõrvaga Afganistanis aastatel 2009–2012. Maksimaalne karistus iga süüdistuse eest on eluaegne vangistus.

Roberts-Smithit tõsteti rahvuskangelase staatusesse pärast seda, kui talle anti mitu kõrget sõjaväelist autasu, sealhulgas Victoria rist, tema tegevuse eest kuuel missioonil Afganistanis aastatel 2006–2012.

"Väidetavalt ei osalenud ohvrid tapmise ajal Afganistanis vaenutegevuses," ütles politsei volinik Krissy Barrett pressikonverentsil. "Väidetavalt peeti ohvreid kinni, nad olid relvastamata ja tapmise ajal ADF-i liikmete kontrolli all," lisas ta.

Barrett väitis ka, et ohvreid tulistas kas süüdistatav ise või tulistasid neid tema käsul ja tema juuresolekul tegutsevad alluvad.

Roberts-Smith on järjekindlalt eitanud teenistusaja jooksul esitatud süüdistusi tegudes, millest mõnedest teatas esmakordselt ajaleht Nine Entertainment alates 2018. aastast avaldatud artiklite seerias.

Esitatud süüdistuste hulgas oli ka juhtum, et Roberts-Smith lasi maha relvastamata teismelise ja lükkas käeraudades mehe kaljult alla, enne kui käskis ta maha lasta.

Roberts-Smith vaidlustas neid väiteid Austraalia kõige kallimas laimukohtuasjas, kuid jäi kaotajaks. Föderaalkohtu kohtunik otsustas 2023. aastal, et ajalehed tõestasid nelja kuuest esitatud mõrvasüüdistusest. Ülemkohus jättis tema viimase apellatsioonikaebuse rahuldamata 2025. aasta septembris.

2020. aastal avaldatud raportis leiti, et väidete kohta, nagu oleks Austraalia erivägede rügemendi (SAS) liikmed tapnud Afganistani sõjas kümneid relvastamata vange, usaldusväärseid tõendeid.

Austraalia politsei ja eriuurijate büroo (OSI), mis loodi selleks, et uurida väiteid Austraalia vägede sõjakuritegudest Afganistanis, algatasid Roberts-Smith suhtes uurimise 2021. aastal.

OSI uurimisdirektor Ross Barnett ütles, et protsess oli keeruline ja aeganõudev, kuna võimud ei saanud Afganistani minna ja kuriteopaikadele ligi pääseda.

"Meil puudub ligipääs kuriteopaikadele, meil pole fotosid, asukoha plaane, mõõtmisi, laskude andmeid, verepritsmete analüüsi ega midagi muud, mida me tavaliselt kuriteopaigalt saaksime võtta," ütles ta pressikonverentsil.

OSI ja AFP ühine uurimiskoosolek algatas 53 uurimist, mis on seotud Austraalia sõjaväelaste väidetavate sõjakuritegudega Afganistanis, millest kümme on pooleli. Veel üks endine erivägede sõdur peaks järgmise aasta veebruaris kohtu alla antama sõjakuriteos süüdistatuna, teatas OSI.

"Kui tõendid viivad veel ka teiste inimeste süüle, võite olla kindlad, et see juhtub," lisas Barnett.

Politsei teatel ilmub süüdistatav mees veel teisipäeval Uus-Lõuna-Walesi osariigi kohaliku kohtu ette.

Roberts-Smithi advokaat, kes esindas teda laimukohtuasjas, ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Toimetaja: Mait Ots

viimased uudised

10:58

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

10:23

Astronaudid tegid Kuu ümber edukalt tiiru

10:21

Soometsa ja Stardi eduseis kestis vaid kaks minutit

10:00

Sadamad soovivad drooniohu korral otseinfot

09:51

Haruldase komppöidsusega Gert on seitsme aasta jooksul läbinud 12 operatsiooni

09:45

Otse kell 13: Prisma ja Coopi pressikonverents

09:44

Avapäeval rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

09:41

Arvustus. Vabadus paigal seista: kas "Mo Papa" kunstiline eksperiment õigustab end?

09:40

Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

09:33

Aivar Sepp: toimingupiirangu nõrgestamine on vale samm

06.04

Trump: ma testisin NATO-t

06.04

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

06.04

Sõja 1503. päev: Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

07:00

Meedia: Iraani uus juht lamab teadvusetult haiglas

06.04

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

06.04

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

06.04

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

06.04

Eksperdid: Vene sadamate kahju ulatust näeme paari kuu jooksul

06.04

Iidsed vulkaanid koondasid Eesti maapõue hulganisti kriitilisi metalle

10:58

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

10:21

Soometsa ja Stardi eduseis kestis vaid kaks minutit

09:44

Avapäeval rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

09:09

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

09:41

Arvustus. Vabadus paigal seista: kas "Mo Papa" kunstiline eksperiment õigustab end?

09:25

Arvustus. "Hamlet": kõikide kuningat oodates

08:20

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

08:09

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

09:51

Haruldase komppöidsusega Gert on seitsme aasta jooksul läbinud 12 operatsiooni

06.04

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

06.04

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (07.04.2026 09:00:00)

06.04

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

06.04

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

06.04

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

06.04

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

06.04

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

06.04

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

06.04

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

