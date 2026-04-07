Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

Austraalia võimud vahistasid riigi kõige enam autasustatud sõduri ja teatasid, et talle esitatakse süüdistus viies sõjakuriteo episoodis, mis on seotud relvastamata tsiviilisikute tapmisega Afganistanis missioonil olles.

Politsei arreteeris Austraalia kaitseväe (ADF) endise sõjaväelase Ben Roberts-Smithi (47) teisipäeva hommikul Sydney lennujaamas. Austraalia föderaalpolitsei (AFP) teatel esitatakse talle viies sõjakuriteo episoodis süüdistus seoses viie inimese mõrvaga Afganistanis aastatel 2009–2012. Maksimaalne karistus iga süüdistuse eest on eluaegne vangistus.

Roberts-Smithit tõsteti rahvuskangelase staatusesse pärast seda, kui talle anti mitu kõrget sõjaväelist autasu, sealhulgas Victoria rist, tema tegevuse eest kuuel missioonil Afganistanis aastatel 2006–2012.

"Väidetavalt ei osalenud ohvrid tapmise ajal Afganistanis vaenutegevuses," ütles politsei volinik Krissy Barrett pressikonverentsil. "Väidetavalt peeti ohvreid kinni, nad olid relvastamata ja tapmise ajal ADF-i liikmete kontrolli all," lisas ta.

Barrett väitis ka, et ohvreid tulistas kas süüdistatav ise või tulistasid neid tema käsul ja tema juuresolekul tegutsevad alluvad.

Roberts-Smith on järjekindlalt eitanud teenistusaja jooksul esitatud süüdistusi tegudes, millest mõnedest teatas esmakordselt ajaleht Nine Entertainment alates 2018. aastast avaldatud artiklite seerias.

Esitatud süüdistuste hulgas oli ka juhtum, et Roberts-Smith lasi maha relvastamata teismelise ja lükkas käeraudades mehe kaljult alla, enne kui käskis ta maha lasta.

Roberts-Smith vaidlustas neid väiteid Austraalia kõige kallimas laimukohtuasjas, kuid jäi kaotajaks. Föderaalkohtu kohtunik otsustas 2023. aastal, et ajalehed tõestasid nelja kuuest esitatud mõrvasüüdistusest. Ülemkohus jättis tema viimase apellatsioonikaebuse rahuldamata 2025. aasta septembris.

2020. aastal avaldatud raportis leiti, et väidete kohta, nagu oleks Austraalia erivägede rügemendi (SAS) liikmed tapnud Afganistani sõjas kümneid relvastamata vange, usaldusväärseid tõendeid.

Austraalia politsei ja eriuurijate büroo (OSI), mis loodi selleks, et uurida väiteid Austraalia vägede sõjakuritegudest Afganistanis, algatasid Roberts-Smith suhtes uurimise 2021. aastal.

OSI uurimisdirektor Ross Barnett ütles, et protsess oli keeruline ja aeganõudev, kuna võimud ei saanud Afganistani minna ja kuriteopaikadele ligi pääseda.

"Meil puudub ligipääs kuriteopaikadele, meil pole fotosid, asukoha plaane, mõõtmisi, laskude andmeid, verepritsmete analüüsi ega midagi muud, mida me tavaliselt kuriteopaigalt saaksime võtta," ütles ta pressikonverentsil.

OSI ja AFP ühine uurimiskoosolek algatas 53 uurimist, mis on seotud Austraalia sõjaväelaste väidetavate sõjakuritegudega Afganistanis, millest kümme on pooleli. Veel üks endine erivägede sõdur peaks järgmise aasta veebruaris kohtu alla antama sõjakuriteos süüdistatuna, teatas OSI.

"Kui tõendid viivad veel ka teiste inimeste süüle, võite olla kindlad, et see juhtub," lisas Barnett.

Politsei teatel ilmub süüdistatav mees veel teisipäeval Uus-Lõuna-Walesi osariigi kohaliku kohtu ette.

Roberts-Smithi advokaat, kes esindas teda laimukohtuasjas, ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.