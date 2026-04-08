Ettevõtlusorganisatsioonid soovivad diislikütuse aktsiisi langetamist EL-i miinimumini

Autokütuse hinnad Tallinnas Pääskülas 8. aprilli hommikul. Autor/allikas: ERR
Eesti transpordi-, logistika- ja kütusesektori organisatsioonid tegid valitsusele ja riigikogule ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemele, s.o 330 euroni 1000 liitri kohta.

Organisatsioonide esindajad kirjutavad, et Eestis on diislikütuse aktsiisimäär täna 428 eurot 1000 liitri kohta. Valitsus on küll teatanud, et 1. maiks kavandatud aktsiisitõus jääb ära, kuid sellest ei piisa olukorras, kus meie lähiriigid rakendavad või valmistavad ette täiendavaid samme kütusehinna surve leevendamiseks.

"Seetõttu kutsume valitsust ja riigikogu üles langetama ajutiselt diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemele, s.o 330 euroni 1000 liitri kohta, vähemalt kolmeks kuuks või kuni kütuseturu olukorra stabiliseerumiseni, et leevendada energiakriisi mõju Eesti ettevõtetele ja inimestele ning säilitada Eesti majanduse konkurentsivõime."

Lätis kehtib alates 1. aprillist kuni 30. juunini 2026 ajutiselt alandatud diislikütuse aktsiis 396 eurot 1000 liitri kohta. Poola on viinud diislikütuse maksukoormuse Euroopa Liidu miinimumtasemele ning Leedus on samuti tehtud ettepanek ajutiseks diislikütuse aktsiisi langetamiseks.

"See tähendab, et Eesti ettevõtted tegutsevad järjest ebasoodsamas konkurentsiolukorras, kui meie naabrid oma maksukoormust kohandavad, Eesti aga mitte. Kui diislikütuse aktsiisi Eestis ajutiselt ei langetata, tähendab see Eesti transpordi-, logistika-, tootmis-, metsandus- ja põllumajandussektorile kõrgemaid sisendkulusid ning nõrgemat konkurentsipositsiooni võrreldes naaberriikidega," kirjutatakse pöördumises.

Sellele on alla kirjutanud Eesti Transpordikütuse Ühingu tegevjuht Krista Maria-Alas, Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon juhatuse liige Herkki Kitsing ning Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni nõukogu esimees Tiit Parik ja Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse liige Tõnis Hintsov.

Nad leiavad ka, et ajutine diislikütuse aktsiisilangetus ei ole riigieelarvele lisakulu, vaid vastupidi – kõrgemate kütusehindade tõttu laekub riigieelarvesse rohkem käibemaksutulu. Just see lisanduv käibemaksutulu annab riigile piisava eelarvelise ruumi viia diislikütuse aktsiis ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemele.

"Ka teised riigid on oma aktsiisilangetuste põhjendamisel viidanud samale loogikale: kõrgematest kütusehindadest tulenev suurem käibemaksulaekumine võimaldab aktsiisi ajutiselt langetada. Seetõttu ei ole praegu küsimus selles, kas aktsiisi langetamine soodustab tarbimist. Küsimus on selles, kas Eesti riik on valmis kaitsma oma ettevõtete konkurentsivõimet, pidurdama kulusurvet kogu majanduses ning vältima olukorda, kus tankimine liigub taas piiri taha koos maksutuluga."

Organisatsioonid meenutavad, et varasem kogemus aastatest 2016-2018 näitas faktipõhiselt, et liiga kõrge diislikütuse aktsiis viib tankimised naaberriikidesse ning lõpptulemusena kaotab sellest ka riik ise.

13:02

Pärnu muusikafestival toob lavale tippartistid ja maailmaesiettekanded

13:00

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

12:55

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

12:51

Pelletipõletajast energiahiid seadis ohtu Briti valitsuse kliimaplaanid

12:45

USA president Donald Trump teatas kahe nädala pikkusest relvarahust Iraaniga

12:45

Mõne omavalitsuse hooldekoduteenuse kord võib olla seadusega vastuolus

12:40

Soojenev kliima jätab Jaapani kirsipuud õiteta

12:35

Pärnu loodab Vallikääru kontsertpaika uuendama hakata juunis

12:34

Eesti teadlaste tööriist paljastab seni märkamata jäänud geeniandmed

12:25

Raadiouudised (08.04.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.04

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku Uuendatud

07:23

Trump peatas Iraani pommitamise kava, Iraan lubas avada Hormuzi väina Uuendatud

07.04

SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile Uuendatud

09:13

Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

06:58

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

07.04

Eesti inimeste tervist räsib tuulikute asemel endiselt ahiküte ja põlevkivi

07.04

Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

04:35

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

07.04

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks Meriväljale Maxima kaupluse rajamise

08:30

USA tegi kahjutuks ruuteritesse häkkinud GRU võrgustiku

ilmateade

loe: sport

13:00

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

12:18

Colorado Avalanche võitis NHL-is läänekonverentsi

11:35

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

11:16

Paar viiki pole kahandanud tiitlimatši suunas liikuva Sindarovi üldedu

loe: kultuur

13:02

Pärnu muusikafestival toob lavale tippartistid ja maailmaesiettekanded

11:18

Ekspeditsiooni uues lavastuses võetakse inimene ja tema elu sõnadeks lahti

11:02

Arvustus. "Väikeses häärberis": laibakesed libedal jääl

10:37

Raadio Tallinn on nomineeritud aasta jazz'i-edendaja tiitlile

loe: eeter

11:09

Tuulikki Bartosik: ei tea, kas suudan elu lõpuni kahestumisega toime tulla

09:17

Kuuldemängu "Rooma maraton" peaosaline Mähar: jooksmine puhastab mõtteid

08:39

Ülle Kaljuste: Ita Ever oli suur eneseületaja

07.04

Hendrik Relve kutsub rännusaate avalikule salvestusele

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (08.04.2026 09:00:00)

07.04

Päevakaja (07.04.2026 18:00:00)

07.04

Kuu aja pärast avab Kaasaegse Kunsti Eesti keskus Veneetsias Eesti paviljoni

07.04

Eesti Energia uue õlitehase käivituskatsed osutusid edukaks

07.04

Ihaste lasteaed sai detailplaneeringu, kuid ehitust ei pruugi tullagi

07.04

Soome kaubanduskontsern SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile

07.04

Elvas kukutavad isamaalased enda poolt paika pandud vallavanemat

07.04

Raadiouudised (07.04.2026 15:00:00)

07.04

Ilm läheb kuivemaks

07.04

Transpordikütuste Ühing soovitab valitsusel ajutiselt langetada diislikütuse aktsiisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
