Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur julgeolekudebatt
USA president lubab tõsiselt kaaluda NATO-st lahkumist, kuna liikmesriigid ei aidanud teda Iraani sõjas. Mida USA rolli nõrgenemine tähendaks alliansi jaoks? Kui valmis on Eesti droonide tõrjumiseks? Neil teemadel arutlevad poliitikud täna ETV "Esimeses stuudios".
Suures julgeolekudebatis väitlevad Marko Mihkelson (Reformierakond), Kalev Stoicescu (Eesti 200), Raimond Kaljulaid (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Sandra Laur (Isamaa), Jaak Madison (Keskerakond) ja Mart Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
"Esimene stuudio" algab kell 21.40. Saatejuhid on Liisu Lass ja Andres Kuusk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi