Itaalia sooviks Iraani kriisi jätkudes EL-i eelarvereeglite peatamist

Itaalia peaminister Giorgia Meloni. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Remo Casilli
Euroopa Liit peaks kaaluma eelarvepuudujäägi reeglite ajutist peatamist, kui USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu taas ägeneb, ütles Itaalia peaminister Giorgia Meloni neljapäeval parlamendile.

"Usume, et stabiilsuse ja kasvu pakti (mis sätestab maksimaalselt lubatavaks riigieelarve puudujäägiks kolm protsenti SKP-st - toim.) võimaliku ajutise peatamise arutamine ei tohiks olla tabu. See ei tohiks olla üksikutele liikmesriikidele antav erand, vaid üldine meede," ütles Meloni.

Meloni ütles ka, et tema valitsus on valmis rakendama kõikvõimalikke meetmeid, et ära hoida spekulatiivset käitumist energiahindades, sealhulgas kehtestama energiaettevõtetele ülemäärase kasumi maksu.

Meloni märkused tulid ajal, mil Itaalia valitsus valmistub selle kuu lõpus kärpima riigi sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprognoosi 2026. aastaks ja järgnevateks aastateks, mis raskendaks Itaalial oma eelarvepuudujäägi viimist sel aastal allapoole kolme protsenti SKP-st nagu nõuavad EL-i eelarvereeglid.

EL aktiveeris aastatel 2020–2023 nn üldise pääsemisklausli, et peatada eelarvereeglite kohaldamine ja võimaldada liikmesriikidel reageerida Covid-19 pandeemiale, mis halvas ettevõtete tegevuse, tekitas majanduslanguse ning pani Euroopa oma piire sulgema.

Seda klauslit saab aga kasutada euroala või Euroopa Liidu kui terviku tõsise majanduslanguse korral, mida juhtivad prognoosijad praegu ei oota.

Itaalia võiks aktiveerida ka riikliku pääsemisklausli, mis lubab liikmesriikidel EL-iga kokkulepitud eelarve-eesmärkidest kõrvale kalduda vastusena erandlikele asjaoludele, mis ei ole nende kontrolli all. Valitsus on selle seni välistanud.

"Itaalia on endiselt valmis rakendama meetmeid võimaliku spekulatiivse käitumise vältimiseks energiahindade, sealhulgas vajadusel edasisi meetmeid energiaettevõtete kasumi, osas," lisas Meloni.

Meloni ja tema eelkäija Mario Draghi kehtestasid viimastel aastatel energiasektoris maksu ülemäärastele tuludele, mis on käivitanud õigusvaidlused sellest mõjutatud ettevõtetega.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Itaalia sooviks Iraani kriisi jätkudes EL-i eelarvereeglite peatamist

