Pariis süüdistab Ungarit reetmises seoses Venemaale info jagamisega

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot
Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/IP3press
Prantsusmaa süüdistas neljapäeval Ungarit reetmises pärast seda, kui uuriv meedia avaldas telefonivestlused, mille kohaselt edastas Ungari välisminister Péter Szijjártó Venemaale informatsiooni.

"See on Euroopa Liidu riikide vahel nõutava solidaarsuse reetmine," ütles Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot raadiojaamale France Inter.

"Kui me tahame olla tugevad maailmas, kus uued impeeriumid on tõusuteel, siis peame olema ühtsed ja solidaarsed," lisas Barrot.

Euroopa meediaväljaannete konsortsium – The Insider, VSquare ja Delfi – teatas eelmisel kuul, et Szijjártó andis Moskvale otsese juurdepääsu strateegilisele teabele üliolulistes küsimustes.

"Meil on mõnikord omavahel erimeelsusi, sealhulgas strateegilisi erimeelsusi. Kuid valitsema peab ühtsus, vastasel juhul saavad meist impeeriumide vasallid ja mängukannid, millega me keeldume leppimast," rääkis Barrot.

Uurimises viidati lekkinud salvestistele ja telefonikõnede stenogrammidele, millest ühes väidetakse, et Szijjártó ütles Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile: "Olen teie teenistuses."

Szijjártó on hukka mõistnud välissekkumise Ungari valimiskampaaniasse.

Pühapäeval peetakse Ungaris parlamendivalimised, kus rahvuslasest peaminister Viktor Orbán seisab silmitsi oma aastate suurima väljakutsega.

Péter Magyar, kes on Orbánile peamine kindaheitja, on teinud ettepaneku, et Szijjártó peaks reetmise eest saama eluaegse vanglakaristuse.

Barrot ütles, et kohtumised Brüsselis leiavad aset eri vormides ja viimane paljastus heidab kahtlusevarju meie arutelude usaldusväärsusele.

"Ja seepärast kutsume Viktor Orbáni üles mitte ainult oma sõna pidama, vaid ka solidaarsuspõhimõttest kinni pidama," lisas Barrot.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

