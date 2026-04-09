OpenAI pani kõrgete energiakulude tõttu Suurbritannia investeeringud pausile

Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
USA tehnoloogiafirma OpenAI teatas, et Suurbritannia energiakulud on liiga kõrged ning peatas plaanid investeerida riigis asuvatesse andmekeskustesse.

OpenAI teatas, et paneb oma mitme miljardi dollari suuruse projekti (Stargate) Suurbritannia haru plaanid ootele, kuni elektrihinnad langevad ja tingimused paranevad.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et USA firma samm on suur tagasilöök Briti valitsusele, mis lootis andmekeskuste buumi najal hoogustada riigi majanduskasvu.

OpenAI teatas, et näeb Briti tehisintellekti arendamisel endiselt tohutut potentsiaali.

"Londonis asub meie suurim rahvusvaheline uurimiskeskus ja me toetame valitsuse ambitsiooni olla tehisintellekti liider. Me jätkame Stargate UK uurimist ja liigume edasi, kui õiged tingimused, näiteks regulatsioonid ja energiakulud, võimaldavad pikaajalisi investeeringuid taristusse," teatas OpenAI pressiesindaja. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

