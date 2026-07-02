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Meedia: OpenAI kaalub valitsusele viieprotsendise osaluse andmist

Välismaa
OpenAI tegevjuht Sam Altman ja USA president Donald Trump
OpenAI tegevjuht Sam Altman ja USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LUDOVIC MARIN
Välismaa

Tehisintellektihiid OpenAI on arutanud USA valitsusele viieprotsendilise osaluse andmist, püüdes sellega siluda suhteid Trumpi administratsiooniga, teatas neljapäeval ajaleht Financial Times.

OpenAI tegevjuht Sam Altman on väitnud, et avalikkusele finantsosaluse andmine 852 miljardi dollari väärtusega ettevõttes on parim viis tehisintellekti hüvede jagamiseks.

Altman on idee tõstatanud vestlustes Valge Maja ametnikega, sealhulgas president Donald Trumpi, kaubandusminister Howard Lutnicki ning rahandusminister Scott Bessentiga, vahendas FT, viidates kõnelustega kursis olevatele allikatele.

Ettepaneku kohaselt loovutaksid ka teised juhtivad USA tehisintellekti ettevõtted sarnase osaluse, kusjuures OpenAI soovitab igal arendajal eraldada viis protsenti oma omakapitalist spetsiaalsele investeerimisfondile.

Selle eeskujuks oleks Alaska alaline fond, mis investeerib osariigi naftarikkust ja maksab elanikele dividende, teatas FT.

Aruande kohaselt on kõnelused varajases etapis ning igasugune tehing nõuaks tõenäoliselt kongressi heakskiitu.

Tehisintellekti ettevõtted on Washingtonis silmitsi seisnud kasvava poliitilise vastutuulega, kuna seadusandjad ja avalikkus on mures massiivsete andmekeskuste ehitamise, töökohtade kadumise ja küberturvalisuse riskide pärast.

Nii OpenAI kui ka rivaal Anthropic on hiljuti seisnud silmitsi oma tipptasemel mudelite väljalaskmise blokeerimise või piiramisega USA valitsuse kontrolli tõttu, kusjuures Silicon Valley on üha enam mures Washingtoni ühepoolsete sammude pärast tehisintellekti kasutuselevõtu kontrollimiseks.

Altman teatas FT-le kirjutatud arvamusloos, et toetab USA juhitava rahvusvahelise foorumi loomist, mis kehtestaks standardid, analüüsiks riske ning teeks tehnoloogia kättesaadavaks riikidele ja ettevõtetele, kes osalevad ja järgivad reegleid.

Foorum, mille koosseisu kuuluksid valitsuse esindajad, sõltumatud tehnilised eksperdid ja teised, võiks toimida ka tehisintellekti ettevõtete juhtimismehhanismina ning kaitsta ärilise surve eest, mis võib viia ohtliku võidujooksuni, kirjutas Altman.

Altman on viimastel nädalatel vestelnud ka demokraadist senaatori Bernie Sandersiga, kes on teinud ettepaneku anda riikliku investeerimisfondi kaudu avalikku omandisse ligi pool igast USA tehisintellekti ettevõttest.

Trump ütles 2. juunil, et kavatseb kohtuda tipp-tehisintellekti firmadega, et arutada valitsuse osaluse võtmise võimalust nende ettevõtetes, et leevendada avalikkuse muret tehisintellekti pärast.

Ettepanek tuleb ajal, mil OpenAI valmistub börsile minekuks, kuigi ettevõte seisab silmitsi märkimisväärse finantssurvega tehisintellekti taristu hüppeliselt kasvavate kulude tõttu, need on kulud, mis tekitavad Wall Streeti investorites üha enam kahtlusi sektori kasumlikkuse osas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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