Estonia kaevanduse paekivihunnikul toimub romuralli

Estonia kaevanduse kõrvale on kuhjatud mitu hiigelsuurt paekivihunnikut. Ühele neist ehitas Eesti Energia kilomeetripikkuse künkliku ringraja. Rada on proovitud jooksu- ja rattavõistlusteks, kuid juba kuu aja pärast sõidetakse siin romurallit.

MTÜ Estonia elamuspargi juhatuse liige Marek Peet sõnas, et pargis valmis äsja stardikaar ning automaatne ajavõtusüsteem, mis valmistati ise.

"Valmistume siis romuralliks. Esialgu tundus, et rada on pehme, aga ei, masinad liikusid küll vägevalt. Tundub äge asi, et saab," ütles Peet.

Romuralliks tehakse rada poole võrra lühemaks, sest romude sõidus pole oluline kiirus vaid kokkupõrked. Kuid kiiremini kihutades võib linnulennu kõrguselt Ida-Viru vaateid nautida.

"Tunne on lahe, sest et sa oled kõrgel ja see pakub adrenaliini. Kui vahepeal hüpates üle serva vaadata, siis on sadakond meetrit vist allavaadet. Päris lahe," ütles rallikrossisõtja Sten Oja.

Estonia rallirada on maapinnast 60 ja merepinnast lausa 120 meetri kõrgusel.

Hobisõitja Keiu Tärno sõnul oli rada väga äge ning meeldis talle väga,

"Nii et naised võiksid kõik sõitma tulla. Ei pea kodus pottide ja pannidega mässama, andke tuld," ütles Tärno.

9. mail toimuvale Eesti kõrgeimale romurallile oodatakse üle 30 osaleja ja vähemalt tuhatkond pealtvaatajat.