Putin kuulutas Ukrainaga välja õigeusu lihavõtete relvarahu

Välismaa
Sõjapurustused Družkivka linnas
Sõjapurustused Družkivka linnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas õigeusu lihavõttepühade ajaks Ukrainaga välja relvarahu, teatas neljapäeval Kreml. Kreml tegi avalduse pärast seda, kui ka Kiiev oli teinud ettepaneku vaenutegevuse peatamiseks.

"Kõrgeima ülemjuhataja V. V. Putini otsusega kuulutatakse seoses lähenevate õigeusu lihavõttepühadega välja relvarahu, mis algab 11. aprillil kell 16.00 ja kestab 12. aprilli päeva lõpuni," seisab Kremli avalduses.

"Kindralstaabile on antud korraldus peatada selleks perioodiks lahingutegevus kõikidel suundadel. Eeldame, et Ukraina pool järgib Venemaa eeskuju," lisas Kreml teates.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles nädala alguses, et edastas USA kaudu pühadeks relvarahu ettepaneku, kuna neli aastat kestnud konflikti lõpetamise kõnelused takerdusid Lähis-Ida sõja tõttu.

Mitmed USA juhitud kõnelustevoorud ei ole suutnud sõdivaid pooli kokkuleppele lähemale tuua ning need on veelgi enam takerdunud seoses Washingtoni tähelepanu nihkumisega Iraanile.

Samuti näisid läbirääkimised olevat jõudnud ummikseisu, kuna Moskva nõuab Kiievilt territoriaalseid ja poliitilisi järeleandmisi, mille Zelenski on välistanud kapitulatsiooniga võrdväärse sammuna.

Sõda on nõudnud sadu tuhandeid elusid ja sundinud kodudest lahkuma miljoneid inimesi, mis on muutnud selle ohvriterohkeimaks konfliktiks Euroopas pärast Teist maailmasõda.

Zelenskõi: Ukraina tegutseb vastavalt õigeusu lihavõtete relvarahule

Zelenski ütles neljapäeval, et Kiiev on korduvalt teinud ettepaneku õigeusu lihavõtete relvarahuks ja tegutseb vastavalt pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin andis vägedele käsu pühade ajaks tulistamine peatada.

"Ukraina on korduvalt teatanud, et oleme valmis astuma vastastikuseid samme. Tegime sel aastal lihavõttepühade ajaks relvarahu ettepaneku ja tegutseme vastavalt," kinnitas Zelenskõi sotsiaalmeedias.

Samal teemal

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

01:34

Putin kuulutas Ukrainaga välja õigeusu lihavõtete relvarahu

09.04

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo