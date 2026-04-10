Putin kuulutas Ukrainaga välja õigeusu lihavõtete relvarahu

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas õigeusu lihavõttepühade ajaks Ukrainaga välja relvarahu, teatas neljapäeval Kreml. Kreml tegi avalduse pärast seda, kui ka Kiiev oli teinud ettepaneku vaenutegevuse peatamiseks.

"Kõrgeima ülemjuhataja V. V. Putini otsusega kuulutatakse seoses lähenevate õigeusu lihavõttepühadega välja relvarahu, mis algab 11. aprillil kell 16.00 ja kestab 12. aprilli päeva lõpuni," seisab Kremli avalduses.

"Kindralstaabile on antud korraldus peatada selleks perioodiks lahingutegevus kõikidel suundadel. Eeldame, et Ukraina pool järgib Venemaa eeskuju," lisas Kreml teates.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles nädala alguses, et edastas USA kaudu pühadeks relvarahu ettepaneku, kuna neli aastat kestnud konflikti lõpetamise kõnelused takerdusid Lähis-Ida sõja tõttu.

Mitmed USA juhitud kõnelustevoorud ei ole suutnud sõdivaid pooli kokkuleppele lähemale tuua ning need on veelgi enam takerdunud seoses Washingtoni tähelepanu nihkumisega Iraanile.

Samuti näisid läbirääkimised olevat jõudnud ummikseisu, kuna Moskva nõuab Kiievilt territoriaalseid ja poliitilisi järeleandmisi, mille Zelenski on välistanud kapitulatsiooniga võrdväärse sammuna.

Sõda on nõudnud sadu tuhandeid elusid ja sundinud kodudest lahkuma miljoneid inimesi, mis on muutnud selle ohvriterohkeimaks konfliktiks Euroopas pärast Teist maailmasõda.

Zelenskõi: Ukraina tegutseb vastavalt õigeusu lihavõtete relvarahule

Zelenski ütles neljapäeval, et Kiiev on korduvalt teinud ettepaneku õigeusu lihavõtete relvarahuks ja tegutseb vastavalt pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin andis vägedele käsu pühade ajaks tulistamine peatada.

"Ukraina on korduvalt teatanud, et oleme valmis astuma vastastikuseid samme. Tegime sel aastal lihavõttepühade ajaks relvarahu ettepaneku ja tegutseme vastavalt," kinnitas Zelenskõi sotsiaalmeedias.