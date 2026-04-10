X!

Viienda suursaarte ühenduse parvlaeva ehitab Poola tehas

Majandus
Virtsu sadam
Virtsu sadam
Majandus

Parima pakkumuse Eesti uue suursaarte vahelise parvlaeva ehitamiseks tegi Poola laevatehas CRIST S.A., teatas kliimaministeerium. Lepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot ning laev asub plaanikohaselt reisijaid teenindama 2028. aasta lõpus, kui lõppeb asenduslaeva Regula tööaeg.

Edukaks tunnistatud pakkumuse kohaselt saab uus parvlaev mahutama kuni 380 reisijat, 110 autot või kaheksa veoautot. Lisaks saab parvlaeval olema restoran.

Parvlaeva peamiseks jõuallikaks on kaldalt laetav ja akudesse salvestatav elekter. Eriolukordadeks on laeval olemas ka biodiislil töötavad abigeneraatorid.

Laeva maksumuseks planeeris riik algselt 41,9 miljonit eurot.

Lisarahastus lepingu sõlmimiseks ja laevaehituse protsessiga alustamiseks tagatakse CO2 vahenditest, teatas ministeerium. 28 miljoni euro ulatuses rahastatakse projekti ka Euroopa Liidu Moderniseerimisfondist.

Vastavalt riigihangete seadusele tuleb parimaks tunnistatud pakkujal enne lepingu sõlmimist läbida edukalt pakkuja kõrvaldamise aluste kontroll ning kvalifikatsiooni tegemise otsus. Samuti on seaduses ette nähtud hanke vaidlustusaeg, milleks on 10 päeva. Kui need etapid on edukad, saab riigilaevastik sõlmida ettevõttega parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu.

Lepingu kohaselt tuleb laev tellijale üle anda 30 kuu jooksul lepingu sõlmimisest, mis tähendab, et laeva võib oodata liinile 2028. aasta lõpuks.  

CRIST S.A. on Poola laevatehas, kel on enam kui 30-aastane laevaehituse kogemus. Ettevõtte põhitegevus hõlmab laevade ehitamist, laevade remonti ning erinevate merenduse ja tööstuse teraskonstruktsioonide tootmist. Laevatehase referentsprojektide seas on teiste seas ka Soomes opereerivad täiselektrilised jääklassiga parvlaevad Altera ja Elektra.

Kolmandat korda toimuv viienda parvlaeva hange toimus võistleva dialoogi vormis.

Septembri alguses alustas riigilaevastik läbirääkimisi nelja Euroopa laevaehitajaga – kokku toimus hanke raames kolm läbirääkimiste vooru, mille raames täpsustati nii laevaehitusega seonduvaid detaile kui ka ehituslepingut puudutavaid tingimusi, et jõuda parima hinna-kvaliteediga pakkumusteni. 16. märtsiks esitati hankele kaks pakkumust – üks Poola laevatehaselt CRIST S.A. ning teine ühispakkumus Eesti ettevõttelt Baltic Workboats AS koos UAB Vakarų Baltijos Laivų Statyklaga. 

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:33

06:29

Viienda suursaarte ühenduse parvlaeva ehitab Poola tehas

05:53

04:32

04:28

01:34

09.04

09.04

09.04

09.04

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04

08.04

09.04

09.04

09.04

09.04

ilmateade

loe: sport

09.04

09.04

09.04

09.04

loe: kultuur

09.04

09.04

09.04

09.04

loe: eeter

09.04

09.04

09.04

09.04

Raadiouudised

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04

09.04

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo