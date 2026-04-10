Hotellide ja restoranide liit: söögikohad liiguvad kahjumlikkuse suunas

Ööbimiste arv Eesti majutusasutustes veebruaris eelmise aasta sama ajaga võrreldes kasvas ja seda kasvu vedasid Tallinna hotellid. Restoranide tegevus on aga langenud praegusel turismi madalhooajal kriitilisse seisu ning hinnatõusu tõttu on Tallinnas suletud üle paarikümne söögikoha.

Viiking Spa hotellile Pärnus pole aasta alanud kõige paremini.

"Selle aasta algus on meil olnud nõrgem kui eelmisel aastal. Aga siin on küsimus, millega võrrelda. Eelmine aasta oli meil väga tugev aasta. Aasta algus ja sellel aastal meil oli ka üks majutuskorpus praktiliselt märtsi lõpuni käigust väljas, kokkuvõttes vähendas meie turistide arvu esimese kolme kuu lõikes. Aga kõige suurem muutus oli Soome sihtturul, mis puudutas ravituriste," rääkis Viiking Spa hotelli tegevdirektor Kairi Lusik.

Statistikaameti andmetel kasvas ööbimiste koguarv veebruaris võrreldes eelmise aasta sama ajaga 3,8 protsenti.

Hotellide ja restorani liidu tegevjuhi Külli Kraneri hinnangul on sektori jaoks olulisem hotellide täituvus, mis on endiselt alla 40 protsendi. Kui Tallinnas keskmist hinda langetades majutuse täituvus seitse protsenti kasvas, siis Pärnus vähenes see 4,4 protsenti. Kraneri hinnangul on siseturism jätkuvas languses ja regionaalselt ebaühtlane.

"Osades piirkondades on nii täituvus kui ka tulu saada oleva toa kohta olnud isegi miinus neli protsenti madalam kui eelmisel aastal," ütles Kraner.

Kuid majutus- ja toitlustussektoris tervikuna on kriitilisse seisu sattunud söögikohad.

"Suvel käibemaksutõusu raames tõusis ka restoranidele käibemaks. Nii et selle koha pealt Eesti restoranidest väljudes me maksame suuruselt teist käibemaksu Euroopa Liidus. Kindlasti on olnud sellel mõju meie ettevõtetele. Me näeme tendentsina toitlustussektori liikumist kahjumlikkuse suunas. Me näeme seda, et väga paljudele ettevõtetele on tegemist praegu, eriti madalhooajal küsimusega jääda püsima," ütles Kraner.

Restoranide Pull ja Härg peakokk Taigo Lepik ütles, et juba eelmise aasta teises pooles hakkas restorane kaduma ja tänaseks on nii tootmisele kui tarbijatel mõjunud hinnatõusu tõttu sulgenud uksed vähemalt 20 söögikohta Tallinnas.

"Restoranid ei saa hinda tõsta, kuigi nende koostööpartnerid tõstavad 10 kuni 20 protsenti. Kui me tõstaks iga tõusu peale 20 protsenti hinda, siis see lihtsalt ei ole jätkusuutlik. Erinevate sisendite tõusud, alustades toorainetõusust, energiatõusud. Ja kõik külgnevad kulud. Kui me samas tempos tõstaksime restorani hinda, siis me oleks varsti tühjas restoranis," sõnas Lepik.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

19:38

Trump ähvardas kõneluste nurjumise korral Iraani uute rünnakutega

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:17

Powell ja Bessent kohtusid USA pangajuhtidega seoses Anthropici AI-ga

19:17

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

19:08

Pühapäeval jääb ära kolm parvlaeva Piret reisi

18:54

Hansabuss suleb Viljandi-Tallinna ja Viljandi-Tartu suunalised liinid

18:54

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

18:42

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

18:41

Hotellide ja restoranide liit: söögikohad liiguvad kahjumlikkuse suunas

18:40

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

16:24

Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel Uuendatud

09.04

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

04:32

Petturid saatsid riigiametitele õngitsuskirju tuntud mõttekoja nime alt

09.04

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

09.04

Ungari hakkab Vance'i visiidi järel USA naftat ostma

09.04

Sõja 1506. päev: Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

09.04

President Karise sõnavõtt tekitas poliitikute seas erimeelsusi Uuendatud

09.04

Rail Baltic tegutseb suure raamatupidamisliku kasumiga

09.04

Tartu linna ja selle ümbrusesse võib tulla rangemate reeglitega õhuruum

ilmateade

loe: sport

19:17

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

18:42

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

18:06

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

17:33

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

loe: kultuur

18:54

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

17:15

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

17:08

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

16:40

Arvustus. Eesti oma PinkPantheress sulatab kokku julgelt isepäise hüpertantsupopi monumendi

loe: eeter

18:08

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Pluuto

13:31

Merike Estna viitab Veneetsia biennaalil naiskunstnike varjatud loomingule

12:04

Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

09.04

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

Raadiouudised

17:50

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

17:40

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

15:35

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

15:20

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

14:50

Eesti Energia loovutas Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le

12:55

Uuring: ligi viiendiku funktsionaalse lugemisoskuse tase on madal

12:40

Zelenski: USA peaks täielikult taastama sanktsioonid Vene naftale

12:35

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini

12:20

Raadiouudised (10.04.2026 12:00:00)

10:00

Tüdrukute hulgas on kasvanud e-sigareti kasutamine

Viimased teleuudised

hea teada

üles
