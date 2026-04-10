Vaindloo saare juures on ankrus üle 30 tankeri, pooled sanktsioneeritud

Vaindloo saare juures on ankrus 30 tankerit või rohkem. Pooled neist on sanktsioonialuste laevade nimekirjas, ütleb mereväe ülem Ivo Värk. Tankeril töötav meremees ütles, et pikemaajalise ankrusoleku korral on võimalik ebaseaduslik liiklus ka laevade ja mandri vahel.

Merevägi viis reedel rahvusvahelise meedia esindajad ankrualale.

Vaindloo isetekkelisel ankrualal on praegugi üle 30 laeva. Paar laeva on seisnud kümmekond päeva, ütleb mereväe ülem. Laevade päritolu on ähmane - varilaevastikku on keeruline defineerida, kuid on ka põlu alla pandud aluseid.

"Seal on terve rida sanktsioneeritud laevu. Need on Euroopa Liidu, Suurbritannia või Ameerika Ühendriikide poolt sanktsioneeritud laevad. Umbes pooled on sanktsioneeritud laevad, mis seal seisavad," ütles Ivo Värk.

On ka teada, et sellistel laevadel on pahatihti Venemaa kodanikud, kes annavad meeskonnale juhiseid. Et ankruala asub rannikule lähedal, võiks olla võimalik vajadusel luua side või liiklus laevade ja mandri vahel.

"Seal peab mingi põhjus olema. Aga side on olemas, sest neid laevu ka ju varustatakse tegelikult ka väljaspool Eesti territoriaalmerd," sõnas Värk.

Tankeri kapteni teise abina töötav Vjatšeslav Tkatšenko ütleb oma kogemusest, et Singapuri ankrualal tekkis liiklus mandri ja varilaevade vahel. Tõsi küll, siis kui laevad ootasid kauem kui kümmekond päeva. Tkatšenko ütleb, et suur tanker võib oma varudega läbi ajada kuu või rohkemgi.

"Singapuris just on see võimalik. Ma nägin seda oma silmaga. Kui paadil puudub AIS-seade, aluse tuvastamise seade. Kui paadil pole sellist tehnikat, kui see on puust, nii et seda pole radaril näha, siis vaikselt ligineda on täiesti võimalik," rääkis ta.

Mereväe ringsõidu ajal näitas end eemalt ka Vene korvett. Vene sõjalaevad patrullivad pidevalt Soome lahes, pärast seda kui Eesti üritas peatada tankerit Jaguar.