Tervisekassa laiendas hüvitatavate ravimite nimekirja

Eesti
Haiglaapteek
Aprilli alguses täienes tervisekassa hüvitatavate ravimite loetelu. Ravimeid lisandus nii soodus- kui ka haiglaravimite sekka, parandades vähki ning eri silma- ja autoimmuunhaiguseid põdevate patsientide ja vaimse tervise muredega inimeste ravivõimalusi. Uued soodus- ja haiglaravimid moodustavad tervisekassa eelarvest esimesel aastal kokku üle 1 528 000 euro.

Soodusravimite loetellu lisandus ravim Ryjunea (toimeaine atropiinsulfaat), mis on mõeldud laste lühinägevuse ehk miinussilma süvenemise aeglustamiseks.

"Lühinägevuse levimus on tänapäeva eluviisiga seotud tegurite tõttu viimastel aastakümnetel mitu korda suurenenud. Seisund tekib reeglina varases koolieas ning süveneb lapse kasvamise ajal. Mida varem see algab, seda suuremaks võib nägemishäire kujuneda täiskasvanueas, mis omakorda suurendab silmahaiguste riski ka hilisemas elus. Ravim aitab pidurdada lühinägevuse edasiarenemist ja vähendada tõsisemate silmahaiguste kujunemise riski," selgitas tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

Eestis on aastas kuni 300 patsienti, kellel on ravimist abi. Võrreldes olemasoleva, haiglaapteekides valmistatava ravimiga, on Ryjunea kasutamine inimeste jaoks mugavam. Ravimi parem kättesaadavus jaeapteekides toob kaasa lisakulu ligikaudu 150 000 eurot aastas.

Teise olulise ravimina on alates aprillist kasutusel Jakavi (toimeaine ruksolitiniib). See on abiks siirik-peremehe-vastu haiguse ravis patsientidele, kellel varasem ravi ei ole olnud piisavalt tõhus. "Siirik-peremehe-vastu haigus võib tekkida pärast luuüdi või vereloome tüvirakkude siirdamist, kui siirdatud immuunrakud hakkavad ründama patsiendi organismi, põhjustades põletikku ja kahjustusi erinevates elundites. Ravim aitab vähendada immuunsüsteemi reaktsiooni ning parandab inimese enesetunnet," selgitas Hark. Ravi vajab hinnanguliselt viis-kuus patsienti aastas.

Aprill tõi uuenduse ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) patsientide ravis. Soodusravimite nimekirja lisati ravim Tentin (toimeaine deksamfetamiin), mida kasutatakse alternatiivse ravivalikuna nii lastel kui täiskasvanutel. "ATH on neuroloogiline arenguhäire, mille puhul on lapsel raske keskenduda, püsida paigal või kontrollida oma käitumist. See võib mõjutada nii õppetööd kui ka igapäevast toimetulekut. Ravi aitab parandada lapse tähelepanuvõimet ning vähendada impulsiivsust, olles osa terviklikust ravist, kuhu kuuluvad lisaks ravimile ka vaimse tervise alane nõustamine ja tugiteenused," ütles Hark.

Uusi ravivõimalusi lisandus veel psoriaatrilist artriiti ja hiidrakulist arteriiti põdevatele patsientidele, samuti immunoglobuliin Hyqvia immuunpuudulikkuse asendusraviks ja ravimküünelakk seene küünhaiguse raviks.

Haiglaravimite uuendused

Tervisekassa täiendas ka haiglaravimite loetelu mitme uuendusliku ravimiga, mis parandavad raskeid ja harvaesinevaid haiguseid põdevate patsientide ravivõimalusi.

Lisandus uus variant neovaskulaarse ealise maakula degeneratsiooni ehk kollatähni kärbumise raviks patsientidele, kellel praegu on ravivõimalused ammendunud. Tegemist on nägemise kadu põhjustava levinud haigusega vanemaealistel. Haiguse korral esineb patsientidel raskusi lähedale vaatamisel, nägude ära tundmisel ja auto juhtimisel. Ravimit Vabysmo (toimeaine faritsimab) vajab hinnanguliselt 1000 patsienti aastas, seejuures kasvab patsientide arv pidevalt seoses elanikkonna vananemisega. 

Haiglaravimite sekka lisandus ka ravim nägemisnärvi neuromüeliidi spektri häire raviks. Tegemist on haigusega, mille korral ründab inimese immuunsüsteem kesknärvisüsteemi ning eelkõige nägemisnärvi ja seljaaju. See võib põhjustada nägemise halvenemist, liikumisraskusi ja püsivat puuet. Ravim on oluline nendele patsientidele, kelle senine ravi ei ole olnud piisavalt tõhus. Eestis on teadaolevalt viis patsienti, kellel aitab ravim Ultomiris, (toimeaine ravulizumab) pidurdada haiguse progresseerumist ja vähendada närvikahjustuse tekkimise riski.

Samuti lisandus haiglaravimite valikusse veel ravim Libtayo (toimeaine tsemiplimab) kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi raviks ja ravim Eylea (toimeaine aflibertsept) enneaegsete laste võrkkestahaiguse raviks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:41

Horvaatia ralli jätkub Pajari juhtimisel

10:26

Ukraina rinnetel peaks hakkama kehtima ülestõusmispüha relvarahu Uuendatud

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

10:03

Arved Viirelaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

09:53

Hääl kõige nõrgemale. Intervjuu "Hind Rajabi hääle" režissööri Kaouther Ben Hania

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:43

Raadio 2 toob kuulajateni Tallinn Music Weeki Aafrika õhtu

09:40

Margus Punab: lihtsalt kättesaadav dopamiin konkureerib üha enam lähedusega

09:39

Rauno Pehka: NBA-sse saamine polegi alati nii keeruline, kui see tundub

09:34

Tartu rahuleping kannustas Poolat Eesti tunnustamisega viivitama

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.04

Sõja 1507. päev: rünnakud Vene naftataristule muudavad kõnelusi Uuendatud

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

10.04

Suri Vootele Hansen

06:11

Kuu orbiidil käinud Artemis II missioon naasis Maale

10.04

Petturid saatsid riigiametitele õngitsuskirju tuntud mõttekoja nime alt

10.04

Tõnis Mölderi uurimisel kogus kapo riigikogu liikmete sideandmeid

10.04

Briti merevägi on Starmeri lubadusest hoolimata hoidunud Vene varilaevastiku takistamisest

10.04

Kaju: Ukraina on süvalöökidega haaramas strateegilist initsiatiivi

10.04

Märtsis sündis Eestis 788 last

10.04

Tsahkna vabandas Karise öeldu tõttu diplomaatide ees

ilmateade

loe: sport

10:41

Horvaatia ralli jätkub Pajari juhtimisel

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

loe: kultuur

10:03

Arved Viirelaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

09:53

Hääl kõige nõrgemale. Intervjuu "Hind Rajabi hääle" režissööri Kaouther Ben Hania

09:11

Raadioteater tunnustas näitlejapreemiaga Aarne Soro

10.04

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

loe: eeter

09:43

Raadio 2 toob kuulajateni Tallinn Music Weeki Aafrika õhtu

09:39

Rauno Pehka: NBA-sse saamine polegi alati nii keeruline, kui see tundub

10.04

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Pluuto

10.04

Merike Estna viitab Veneetsia biennaalil naiskunstnike varjatud loomingule

Raadiouudised

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

10.04

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

10.04

Eesti Energia loovutas Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le

10.04

Uuring: ligi viiendiku funktsionaalse lugemisoskuse tase on madal

10.04

Zelenski: USA peaks täielikult taastama sanktsioonid Vene naftale

10.04

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo