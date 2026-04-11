Iirimaal soovitatakse kütust osta ainult hädavajadusel

Iirimaa autojuhtidel soovitatakse kütust osta ainult siis, kui see on hädavajalik ning muud sõidud sõitmata jätta, või kasutada auto asemel ühistransporti.

Juba rohkem kui sajas Iirimaa bensiinijaamas on kõik kütuseliigid otsa saanud. Kütusekriisi põhjustasid Iirimaa tähtsaimaid naftasadamaid tõkestavad meeleavaldajad, kes nõuavad, et Iraani sõja tõttu kütustele kehtestatud maksusoodustusi veelgi suurendataks.

Kõik sadamate hoidlad on kütust täis ning ühe sadama reidil seisab tanker kuue miljoni liitri diislikütusega, kuid protestijad ei lase seda sadamatest välja vedada.