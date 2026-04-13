Mölder: kapo pole siiani teisi riigikogulasi jälitustegevusest teavitanud

Kaitsepolitsei ei ole senini teatanud jälitustegevusest teisi riigikogu liikmeid, kelle kohta Tõnis Mölderi kriminaalasjas infot koguti, sõnas Mölder esmaspäeval.

Mölder sõnas koos enda kaitsja Aivar Pilvega antud pressikonverentsil, et tema hinnangul pole kaitsepolitsei jälitustegevus olnud seaduspärane ning vastuolus nii Euroopa Kohtu kui ka riigikohtu lahenditega.

Nimelt leidis Euroopa Kohus juba 2021. aastal, et sideandmete massiline säilitamine on inimõiguste rikkumine ning ka riigikohus oli sellega nõus.

Märtsis leidis riigikohus veelkord, et kriminaalasjas võib tõendina kasutada vaid ärieesmärgil kogutud sideandmeid ning andmete pärinemiskohustus laskub prokuratuuril.

Mölder tõi välja, et lisaks temale sattusid ka jälgimisele alla temaga koos liikuvad inimesed. Nii näiteks tõi poliitik näite juhtumist, kus 2023. aastal koos kolleegidega osales spordiüritusel.

Ka seal viis kapo läbi jälitustegevust, ent ühtki kolmest isikust Mölderi sõnul seni jälitamisest teavitatud pole. Tema sõnul on põhjenduseks toodud, et piltidel figureerivaid isikuid ei suudeta tuvastada.

"Kui me ei suuda tuvastada viimastel riigikogu valimistel, viimastel kohalikel valimistel ühtesid Eesti populaarsemaid kandidaate, siis ma väidan, et küsimus ei ole mitte selles, et inimesi ei suudeta tuvastada, vaid inimesi ei taheta tuvastada," sõnas Mölder.

Prokuratuuri süüdistusdokumentidega sai Mölder enda sõnul tutvuda vaid 24 tunni jooksul. Üle 1000 lehekülje pika dokumendi ning lisaks videote, helifailide ja piltidega tutvumiseks oli ajaraam Möldri sõnul ebamõistlik.

Lisaks sellele on Mölderi sõnul pealtkuulatud sõnade ümberkirjutistes ebatäpsuseid ning arusaamatusi, ent kuna kõnedes räägitu läheb kohtusse vaid tekstina, mõjutab see protsessi tugevalt.

Prokuratuuri esitatud kahtlustuse kohaselt tegi Tõnis Mölder 2022. aasta novembris Keskerakonna kaudu ettepaneku lisada 2023. aasta riigieelarvesse 25 000 euro suurune tegevustoetus MTÜ Kõo Jahiseltsile. Enne ettepaneku esitamist sõlmis ta seltsi esindajaga väidetavalt kokkuleppe, et toetuse väljamaksmisel saab ta endale vähemalt 10 000 eurot.

Lisaks kahtlustab prokuratuur Mölderit selles, et ta tellis 2022. aasta novembris 1000 Keskerakonna sümboolikaga valimisreklaami postkaarti ning esitas nende eest tasutud arve riigikogu kantseleile hüvitamiseks. Avalduses kinnitas ta, et kulu on seotud riigikogu tööga, kuigi teadis, et tegemist oli valimiskampaania materjalidega, mis ei kuulu kuluhüvitiste alla.

Riigikogu arutab teisipäeval Möldrilt saadikupuutumatuse äravõtmist ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks. Otsuse tegemiseks läheb vaja häälteenamust.

Toimetaja: Märten Hallismaa

16:01

Konist: Eesti Energia ja VKG leping kindlustas põlevkivikaevandamise aastakümneteks

16:00

Kõlvart süüdistab valitsust riigi põlevkivivaru loovutamises erafirmale Uuendatud

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

15:43

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

15:41

Lähis-Ida naftast sõltuv Hiina mõistis Hormuzi blokaadi hukka

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

15:23

Apple Maps hakkab Eesti tänavaid üles pildistama

15:20

Raadiouudised (13.04.2026 15:00:00)

15:13

Berliin teatas 1,6 miljardi euro suurusest paketist kütusekulude vähendamiseks

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:13

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

07:49

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

11:49

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

08:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

07:28

Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

07:14

Ungari valimiste võitjad ja kaotajad

11:12

Läti luure: Venemaa tunnistab sisemiselt lääne sanktsioonide tekitatud suuri kahjusid

12.04

Valguskaablita majapidamised otsivad lahendusi internetiühenduse saamiseks

ilmateade

loe: sport

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

15:06

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

14:29

Kapten Shein ja Fredrikstad teenisid kodumurul viigipunkti

14:04

Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

loe: kultuur

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

15:43

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

14:35

"Super Mario Galaktika" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

loe: eeter

15:00

"Impulssi" juhib lähiajal vaid Joosep Värk

11:48

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

Raadiouudised

14:30

Õpetajatel napib teadmisi õpetamaks lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel

14:25

Ilm läheb pidevalt veidi soojemaks

13:40

Eesti julgeoleku ohud on endiselt seotud Venemaa mõjutustegevuse ja Hiina luurega

12:20

Raadiouudised (13.04.2026 12:00:00)

11:20

Võimuvahetus Ungaris võib päästa Euroopa Liidu poliitlisest kriisist

09:25

Raadiouudised (13.04.2026 09:00:00)

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

