Iiri valitsus püüab kütuse abipaketiga protestijaid rahustada

Iirimaal puhkesid kütuse hinnatõusu vastased meeleavaldused
Iirimaal puhkesid kütuse hinnatõusu vastased meeleavaldused Autor/allikas: SCANPIX/AP
Iirimaal puhkesid meeleavaldused kütuse hüppeliselt tõusnud hinna vastu ning valitsus teatas möödunud pühapäeval ligi 500 miljoni euro suurusest abipaketist kütusekulude vähendamiseks.

Peaminister Micheál Martin teatas kärbetest pärast seda, kui politsei oli meeleavaldajad Lääne-Iirimaal Galway ja Foynesi sadamatest ning Dublini puiesteelt O'Connell Streetilt välja ajanud. Varem olid võimud sõdurite ja politsei abil murdnud blokaadi riigi ainsa naftatöötlemistehase juures.

Valitsus langetab nüüd bensiini ja diislikütuse aktsiisi. Samuti lükatakse edasi kavandatud süsinikumaksu tõus.

Martin lükkas siiski tagasi väited, et 505 miljoni euro suurune abipakett kujutab endast järeleandmist meeleavaldajatele. Meeleavaldused said alguse internetis ning nende korraldamine toimus väljaspool ametlikke esindusorganeid. Martin rõhutas, et ei pea otsekõnelusi nii-öelda valimata protestijuhtidega.

Valitsus kehtestas juba varem meetmed hinnatõusu leevendamiseks ega mõista seetõttu protestide põhjendusi. Ülemaailmne hinnatõus on tingitud Lähis-Ida konfliktist, mis on piiranud naftaeksporti.

"On arusaamatu, et olime enneolematu ülemaailmse energiavarustuse puuduse keskel naftatöötlemise võimsuse kaotamise äärel. See on täiesti arusaamatu, mis toimus," ütles Martin. 

Peaminister möönis siiski, et pakett ei pruugi proteste lõpetada. "Meil pole mingeid garantiisid, mida protestijad võivad või ei pruugi teha," tõdes Martin. 

Valitsust nõustav riiklik hädaolukordade koordineerimisgrupp hoiatas pühapäeval, et isegi kui protestid kohe lõppevad, on suurem osa avaliku sektori teenustest sel nädalal häiritud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

