Karp: Uus-Kiviõli kaevevälja müüki toetas Eesti Energia nõukogu

Majandus
Uus-Kiviõli kaevandus.
Uus-Kiviõli kaevandus. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Majandus

Otsuse Uus-Kiviõli kaeväljast loobuda tegi Enefit Industry juhatus, lähtudes ettevõtte pikaajalisest vajadusest ja majanduslikest kaalutlustest, ütles Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp. Otsust kaeveväli müüa toetas nii Eesti Energia juhatus kui ka nõukogu.

Küsimusele, miks otsustas Eesti Energia Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le müüa, vastas Karp, et Enefit Industry lähtub kaevandamise pikaajalisel planeerimisel tootmisvajadustest. 

"Ettevõtte kaks olemasolevat ja peagi tööd alustav kolmas õlitehas koos Enefit Poweri reservelektrijaamadega vajavad aastas ligi viis miljonit tonni põlevkivi.   
Vajaliku tootmisvajaduse suudab järgmise vähemalt 15 aasta perspektiivis katta ainult Estonia kaevandus," lausus Karp.

"See on peamine põhjus, miks otsustasime kogu Enefit Industry kaevandamistegevuse konsolideerida Estonia kaevandusse ja sulgeda Narva karjääri ning võõrandada Uus-Kiviõli kaeveloa Viru Keemia Grupile, kes kasutab seda edaspidi täies mahus," lisas ta.

Karpi sõnul tegi otsuse Uus-Kiviõli kaeväljast loobuda Enefit Industry juhatus, lähtudes ettevõtte pikaajalisest vajadusest ja majanduslikest kaalutlustest.

"Otsust toetas nii Eesti Energia juhatus kui nõukogu. Igasugune kokkupuude poliitilise tasandiga selle otsuse tegemisel puudus," sõnas Karp.

Karp polnud nõus tehingu hinda avalikustama. "Poolte kokkuleppe tingimused on ärisaladusliku iseloomuga ning neid ei avalikustata," lausus ta.

Uus-Kiviõlis põlevkivi kaevandamise luba endale soovinud ja selle pärast VKG-ga kohtus käinud Eesti Energia on otsustanud kogu kaevevälja VKG-le loovutada. VKG-l on plaanis Uus-Kiviõli kaevandus avada selle aasta juunis.

Arvestuste kohaselt jätkub VKG-le sealsest põlevkivist aastani 2058.

Toimetaja: Mari Peegel

viimased uudised

17:31

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

17:20

Erakonnaseaduse muutmine on saanud riigikogus taas hoo sisse

17:20

Venemaa tõi Iraani tuumajaamast peaaegu kõik töötajad ära

17:20

Spetsialistid said väljaõppe, et tuua haridusest ja tööelust kõrvale jäänud noored süsteemi tagasi

17:16

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

17:08

Naiste jalgpallikoondis on valikmängus soosik: vastane on väga haavatav

16:55

Riigikogu valmistub võtma saadikupuutumatust Tõnis Möldrilt

16:40

Jaagup Tuisk: koolikiusamine võttis minult esinemistuhina

16:35

Suurbritannia alustas ettevalmistusi uue tuumajaama ehitamiseks

16:31

Karp: Uus-Kiviõli kaevevälja müüki toetas Eesti Energia nõukogu

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:13

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

07:49

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

11:49

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

08:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

07:28

Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

07:14

Ungari valimiste võitjad ja kaotajad

11:12

Läti luure: Venemaa tunnistab sisemiselt lääne sanktsioonide tekitatud suuri kahjusid

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

12.04

Valguskaablita majapidamised otsivad lahendusi internetiühenduse saamiseks

ilmateade

loe: sport

17:31

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

17:08

Naiste jalgpallikoondis on valikmängus soosik: vastane on väga haavatav

16:15

Noorte hokikoondis alustab ettevalmistust koduseks MM-iks

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

loe: kultuur

17:16

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

15:43

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

loe: eeter

16:40

Jaagup Tuisk: koolikiusamine võttis minult esinemistuhina

15:00

"Impulssi" juhib lähiajal vaid Joosep Värk

11:48

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (13.04.2026 15:00:00)

14:30

Õpetajatel napib teadmisi õpetamaks lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel

14:25

Ilm läheb pidevalt veidi soojemaks

13:40

Eesti julgeoleku ohud on endiselt seotud Venemaa mõjutustegevuse ja Hiina luurega

12:20

Raadiouudised (13.04.2026 12:00:00)

11:20

Võimuvahetus Ungaris võib päästa Euroopa Liidu poliitlisest kriisist

09:25

Raadiouudised (13.04.2026 09:00:00)

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

