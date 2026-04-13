Karp: Uus-Kiviõli kaevevälja müüki toetas Eesti Energia nõukogu

Otsuse Uus-Kiviõli kaeväljast loobuda tegi Enefit Industry juhatus, lähtudes ettevõtte pikaajalisest vajadusest ja majanduslikest kaalutlustest, ütles Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp. Otsust kaeveväli müüa toetas nii Eesti Energia juhatus kui ka nõukogu.

Küsimusele, miks otsustas Eesti Energia Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le müüa, vastas Karp, et Enefit Industry lähtub kaevandamise pikaajalisel planeerimisel tootmisvajadustest.

"Ettevõtte kaks olemasolevat ja peagi tööd alustav kolmas õlitehas koos Enefit Poweri reservelektrijaamadega vajavad aastas ligi viis miljonit tonni põlevkivi.

Vajaliku tootmisvajaduse suudab järgmise vähemalt 15 aasta perspektiivis katta ainult Estonia kaevandus," lausus Karp.

"See on peamine põhjus, miks otsustasime kogu Enefit Industry kaevandamistegevuse konsolideerida Estonia kaevandusse ja sulgeda Narva karjääri ning võõrandada Uus-Kiviõli kaeveloa Viru Keemia Grupile, kes kasutab seda edaspidi täies mahus," lisas ta.

Karpi sõnul tegi otsuse Uus-Kiviõli kaeväljast loobuda Enefit Industry juhatus, lähtudes ettevõtte pikaajalisest vajadusest ja majanduslikest kaalutlustest.

"Otsust toetas nii Eesti Energia juhatus kui nõukogu. Igasugune kokkupuude poliitilise tasandiga selle otsuse tegemisel puudus," sõnas Karp.

Karp polnud nõus tehingu hinda avalikustama. "Poolte kokkuleppe tingimused on ärisaladusliku iseloomuga ning neid ei avalikustata," lausus ta.

Uus-Kiviõlis põlevkivi kaevandamise luba endale soovinud ja selle pärast VKG-ga kohtus käinud Eesti Energia on otsustanud kogu kaevevälja VKG-le loovutada. VKG-l on plaanis Uus-Kiviõli kaevandus avada selle aasta juunis.

Arvestuste kohaselt jätkub VKG-le sealsest põlevkivist aastani 2058.