Uus-Kiviõli kaevanduse rajamine maksab VKG-le 75 miljonit

Täna pidas VKG Uus-Kiviõli kaevanduse peamaja sarikapidu, mis ühendati uute traditsioonide järgi nurgakivi panekuga. Hoone saab valmis sügiseks, aga kaevandus hakkab suuremas mahus tööle juba juunikuus.

2023. aasta lõpus prognoosis VKG Uus-Kiviõli kaevanduse rajamise hinnaks 110 miljonit eurot. Praeguste arvestuste kohaselt läheb see maksma 75 miljonit eurot.

VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul ei tea kaevandust avades kunagi, mis maa all ees ootab.

"Me kartsime natuke hullemat, kuigi kindlasti on Uus-Kivõlis kaevandamine raskem kui Ojamaal. Samas kui me teeme investeeringuid, siis investeerides saime ka natuke toodangut ja see summa summaarum ongi toonud hinna natuke alla," ütles Asmann.

Suurem osa Uus-Kiviõli kaeveväljast kuulus Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Industry. Eelmise aasta lõpus müüs riigiettevõte kaeveloa VKG-le, kellele seni kuulus kaeveväljadest kolmandik.

Tänu kogu kaevevälja omamisele saab VKG maa-alust tööd korraldada sujuvamalt ja loogilisemalt. See omakorda on lisaks rajamiskulude kokku hoidmisele andnud võimaluse tööjõukulude optimeerimiseks. Esialgu pidi Uus-Kiviõli kaevanduses tööd saama 590 inimest, praeguste plaanide kohaselt hakkab seal tööle 70 inimest vähem.

Personalikulud on ettevõtte tütarfirma VKG Kaevandused juhatuse esimehe Ervin Küttise sõnul põlevkivi omahinnas väga tähtsal kohal.

"Optimeerimisega me tegeleme pidevalt. Küll aga on meil uue kaeveplaani järgi veoteed ja konveierid lühemad ehk sealt see efektiivsus peab tulema," sõnas Küttis.

Kuni järgmise aasta lõpuni tagab Uus-Kiviõli kaevandus VKG õlitehastele tooret koos end ammendama hakkava Ojamaa kaevandusega. VKG arvestuste kohaselt jätkub Uus-Kiviõli põlevkivist nende põlevkivitööstusele 2058. aastani.