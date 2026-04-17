VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

VKG uus põlevkivikaevandus Uus-Kiviõlis on valmis saamas. Esimesed tonnid põlevkivi on sealt küll juba välja toodud, kuid põhitootmine algab selle aasta suvel.

VKG uuest kaevandusest Uus-Kiviõlis on rajamise käigus põlevkivi välja toodud juba paar aastat. Praegu käib kaevanduse peamaja ehitus ja maa all läheb tootmine suuremas mahus lahti suvel.

"Uus-Kiviõli ehitus algas 2023. aasta suvel kallakšahtide ehitusega. Tänaseks on valmis settebasseinid, juurdepääsuteed, Rääsa küla veevarustus, mäemassi konveier Uus-Kiviõlist Ojamaale ja elektritaristu. Reaalne tootmine hakkab pihta selle aasta juunis ehk juba paari kuu pärast ning ametliku avamise teeme sügisel, kui ka peahoone valmis on," ütles ERR-ile VKG Kaevanduste juhatuse esimees Ervin Küttis.

Ehitatud kuuekilomeetrine konveier on võimsam kui juba käigus olev 12-kilomeetrine konveier.

Senine konveier transpordib sorteerimisjaamast õlitehasesse vaid tooret. Uus konveier hakkab vedama kaevandusest sorteerimisjaama kogu maa alt välja toodud massi, nii põlevkivi kui ka aherainet.

2009. aastal avatud VKG Ojamaa põlevkivikaevandus suletakse järgmise aasta lõpus.

Eelseisvad poolteist aastat tulevad keerulised, sest VKG peab enam kui 500 kaevuriga opereerima kahe kaevanduse vahel.

"Eks me peame samal ajal ehitama ning Uus-Kiviõlis juba tootma ja ka vanas kaevanduses veel tootma, sest õlitehased ei küsi, kogu aeg on kivi vaja," ütles Küttis.

Kokku on Uus-Kiviõli kaevanduses umbes 160 miljonit tonni kaubapõlevkivi.

Esialgse kaeveloa alusel oleks jätkunud VKG-l Uus-Kiviõlis põlevkivi 10 aastaks. Pärast seda kui Eesti Energia müüs eelmisel aastal VKG-le oma osa Uus-Kiviõli kaeveloast, pikenes prognoositav kasutusaeg 30 aastale.