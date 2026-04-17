VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

Uus-Kiviõli kaevanduse silt.
Uus-Kiviõli kaevanduse silt. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
VKG uus põlevkivikaevandus Uus-Kiviõlis on valmis saamas. Esimesed tonnid põlevkivi on sealt küll juba välja toodud, kuid põhitootmine algab selle aasta suvel.

VKG uuest kaevandusest Uus-Kiviõlis on rajamise käigus põlevkivi välja toodud juba paar aastat. Praegu käib kaevanduse peamaja ehitus ja maa all läheb tootmine suuremas mahus lahti suvel.

"Uus-Kiviõli ehitus algas 2023. aasta suvel kallakšahtide ehitusega. Tänaseks on valmis settebasseinid, juurdepääsuteed, Rääsa küla veevarustus, mäemassi konveier Uus-Kiviõlist Ojamaale ja elektritaristu. Reaalne tootmine hakkab pihta selle aasta juunis ehk juba paari kuu pärast ning ametliku avamise teeme sügisel, kui ka peahoone valmis on," ütles ERR-ile VKG Kaevanduste juhatuse esimees Ervin Küttis.

Ehitatud kuuekilomeetrine konveier on võimsam kui juba käigus olev 12-kilomeetrine konveier.

Senine konveier transpordib sorteerimisjaamast õlitehasesse vaid tooret. Uus konveier hakkab vedama kaevandusest sorteerimisjaama kogu maa alt välja toodud massi, nii põlevkivi kui ka aherainet.

2009. aastal avatud VKG Ojamaa põlevkivikaevandus suletakse järgmise aasta lõpus.

Eelseisvad poolteist aastat tulevad keerulised, sest VKG peab enam kui 500 kaevuriga opereerima kahe kaevanduse vahel.

"Eks me peame samal ajal ehitama ning Uus-Kiviõlis juba tootma ja ka vanas kaevanduses veel tootma, sest õlitehased ei küsi, kogu aeg on kivi vaja," ütles Küttis.

Kokku on Uus-Kiviõli kaevanduses umbes 160 miljonit tonni kaubapõlevkivi.

Esialgse kaeveloa alusel oleks jätkunud VKG-l Uus-Kiviõlis põlevkivi 10 aastaks. Pärast seda kui Eesti Energia müüs eelmisel aastal VKG-le oma osa Uus-Kiviõli kaeveloast, pikenes prognoositav kasutusaeg 30 aastale.

06:57

Eesti jääb Euroopa Liidu praktikalepingute direktiivi osas ettevaatlikuks

06:42

VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

06:33

OTSE kell 12.50: Balti peaministrite ühine pressikonverents

06:29

Reuters: USA lükkab edasi relvatarneid Euroopa riikidele

05:58

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast

05:17

Eksperdid: Hiina võib Kuule jõuda enne NASA-t

04:41

Astrid Asi: poliitikute kriitika pole prokuratuuri ettevaatlikumaks muutnud

04:37

Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi

04:32

Ministeeriumid taotlevad raha tehisaru, kopterite, varjendite ja teede jaoks

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

Loetumad uudised

16.04

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

16.04

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

16.04

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

16.04

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

16.04

Sõja 1513. päev: Venemaa korraldas Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

16.04

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

ilmateade

loe: sport

00:15

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

ETV spordisaade, 16. aprill

16.04

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

16.04

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

loe: kultuur

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

16.04

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

16.04

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

loe: eeter

16.04

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

16.04

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

16.04

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

Raadiouudised

16.04

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

16.04

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

16.04

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

16.04

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

16.04

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

16.04

Reedel sajab kohati hoovihma

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

16.04

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

16.04

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

