X!

"Välisilm": Magyarilt oodatakse liitlassuhete taastamist Euroopas

Peter Magyar. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
Ungaris lõppes 16 aastat kestnud Viktor Orbani ajastu. Valimised võitis ülekaalukalt Peter Magyar, poliitik, kes võrsus pikaaegse võimupartei Fidezsi ridadest ja lubab nüüd riigi kurssi põhjalikult muuta.
Budapestis tähistati seda kui vabanemist ja Moskvas püütakse jätta muljet, nagu poleks midagi muutunud.

Valimised võitnud Peter Magyar, kes lubab Ungaris pöörata uue lehekülje, võeti Budapestis vastu rahvapeoga.

"Demokraatliku Ungari ajaloos ei ole kunagi varem nii palju inimesi hääletanud ega ole ükski erakond saanud nii tugevat mandaati nagu Tisza," ütles Magyar.

Kui Doonau ääres lehvitati tõrvikuid ja lasti ilutulestikku, siis Budapesti metroos saadeti Euroopa Liidu kõige kauem ametisolnud peaminister puhkama lauluga.

Demokraatliku Ungari kujunemisloos olulist rolli mänginud poliitikaveteran Viktor Orban on viimased kümmekond aastat jõuliselt vastandunud liberaalsele demokraatiale ja Euroopa Liidule. Põhiseadust ja valimisreegleid korduvalt ümber kirjutades kujundas ta süsteemi, mis pidi ta võimul püsimise kindlustama. Sobing Moskvaga aitas energiahinna hoida turutingimustest soodsama. Viimasel hetkel tõttas Orbani kampaaniale tuge pakkuma veel ka USA asepresident JD Vance tuues tervitusi Donald Trumpilt. Aga ungarlased tahtsid muutust ja Orban tunnistas kaotust juba siis kui loetud olid pooled hääled.

"Valimistulemus on meie jaoks valus, aga selge. Vastutust ja võimalust valitseda meile ei antud. Olen võitjat õnnitlenud," ütles Orban.

Peter Magyar lubab, et Ungarist saab taas tugev liitlane nii Euroopa Liidus kui NATO-s. Esimesed välisvisiidid tahab ta teha Varssavisse, Viini ja Brüsselisse, et veenda Euroopa Liitu vabastama miljardeid eurosid, mis Orbani ametiajal õigusriigi vaidluste tõttu külmutati. Ka ukrainlased loodavad, et nende jaoks avanevad Euroopa rahakraanid, mille avamist takistas Viktor Orban.

"Loodan, et meil on nende inimestega Ungaris lihtsam ja kiirem ühist keelt leida ja vastastikuse mõistmiseni jõuda. Ja jõuame selleni, et raha ei hoita enam kinni. Nii palju kui ma aru saan, ei ole enamik ungarlasi venemeelsed," ütles Kiievi IT-spetsialist Jurii Bondarenko.

Orbani valitsust peeti aastaid Putini huvide esindajaks Brüsselis. Aga Moskvas püütakse jätta muljet, nagu poleks Budapestis midagi olulist muutunud.

"Loodame jätkata väga pragmaatilisi kontakte Ungari uue juhtkonnaga.
Usume, et kõik sammud, mille eesmärk on jätkuvalt õhutada Kiievi võimude militaristlikke ja sõjameelseid ambitsioone, ei aita kaasa püüdlustele leida rahumeelset lahendust," lausus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Välisilm"

"Välisilm": Magyarilt oodatakse liitlassuhete taastamist Euroopas

