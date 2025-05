Tagasivaade: Trumpi esimesed 100 päeva on olnud heitlikud

Möödunud nädalal sai Donald Trumpil täis sada päeva presidenditoolil. See on olnud tõeline rock´n roll.

Trumpi sada päeva on olnud heitlik nagu kevadine ilm. Oleme näinud tõelist draamat.

"Kui teil poleks olnud meie sõjavarustust, kui teil poleks meie sõjavarustust, oleks see sõda kahe nädalaga läbi saanud," ütles Trump.

"Kolme päevaga oleks saanud, nagu Putin ütles. Kolme päevaga. See on midagi uut, et kahe nädalaga," vastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Oleme näinud kaitse-tollidega lajatamist kogu maailmale, kokkulepet, mis taastab USA sõjaväebaasi Panamas. Mehhiko lahe ümbernimetamist Ameerika laheks, mitmeti-mõistetavat nalja, mida võimendas ka kommentaarita foto, mille Trump oma sotsiaalmeedia kontole postitas, nagu võiks just temast saada uus paavst.

"Paavstiks? Mina tahaksin olla paavst, see oleks minu valik number üks," sõnas Trump.

Me oleme näinud kuidas Trumpi kaubandussõda võttis nii Kanadas kui ka Austraalias konservatiivselt opositsioonilt võimaluse valimistel head tulemust teha.

Me oleme näinud Trumpi vastaseid protestimarsse ka Ühendriikides, kuid need on jäänud suhteliselt nõrgaks. Trumpi tuumik-toetajad on temaga rahul.

"See on malemäng, milles meid kasutatakse etturitena. Kuid ma arvan, et selle eesmärk on muuta elu ameeriklaste jaoks paremaks," ütles Trumpi toetaja Alabamas Brady Peek.

"Loodetavasti saab kõik lõpuks olema nagu 1970-ndatel. Kõik töötasid. Kõik olid õnnelikud," ütles Bayou La Batre'i linnapea Henry Barnes.

"Olen vaimustuses. Esimese 100 päevaga on ta ümber pööranud katastroofi, mida kujutas endast Bideni poliitika. Ebaseaduslikud piiriületused on esimese 100 päevaga vähenenud 95 protsenti. Ta teeb tohutut tööd," ütles Trumpi toetaja Detroidis Blake Marnell.

Saja päeva jooksul on Trumpi administratsiooni vastu algatatud enam kui 200 kohtuasja seoses kaitsetollide, immigratsiooni-poliitika ning riigisektori jõulise koondamisega.

Oleme näinud, kuidas esimesed suled Valges Majas lendavad. Riikliku julgeoleku nõunikust Mike Waltzist saab USA saadik ÜRO-s. Waltz lisas eksikombel ajakirjaniku Signali grupivestlusse, kus arutati Jeemeni huthi mässuliste ründamist.

"Kui president oleks tahtnud teda Signali juhtumi pärast vallandada, mis muide tegelikult oli täiesti tähtsusetu lugu, siis ta oleks seda lihtsalt teinud. Aga tegelikult otsustas ta, et Mike'il on parem olla selles uues rollis. Ta andis Mike'ile uue rolli," sõnas USA asepresident JD Vance.

ABC ajakirjanik küsis oma intervjuus ka kaitseminister Pete Hegsethi kohta, kellel on samuti Signaliga äpardusi juhtunud, et kas president usaldab teda sada protsenti.

"Kas ma usaldan sada protsenti? See on loll küsimus," vastas Trump. "Ainult valetaja ütleks, et tal sada protsenti kindlust. Mul ei ole sada protsenti kindlustunnet, et me selle intervjuu lõpetame," ütles trump. "Me lõpetame," vastas ABC Newsi ajakirjanik Terry Moran.

Me oleme näinud, kuidas allkirjastatakse USA-Ukraina vaheline maavarade leping, kuid me ei tea, kas see toob rahu lähemale.

Kui muu maailm on ehk Trumpist mõnevõrra väsinud, siis temal endal jätkub energiat endiselt mitme mehe eest.

"Oleme täna õhtul siin oma rahva südames, et tähistada meie riigi ajaloo läbi aegade kõige edukama administratsiooni esimest 100 päeva. Ja nii arvavad paljud, paljud inimesed," sõnas Trump.