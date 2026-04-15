Otse kell 8.45: erikomisjon arutab põlevkivi kaevevälja müüki

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel istungil tuleb arutusele põlevkivi kaevevälja müügi otsuse kujunemine ja läbipaistvus. Istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp, Eesti Energia nõukogu esindaja ja rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak ning Eesti energia endine juht Hando Sutter.

Uus-Kiviõlis põlevkivi kaevandamise luba endale soovinud ja selle pärast VKG-ga kohtuski käinud Eesti Energia otsustas kogu kaevevälja VKG-le loovutada. Sel suvel Uus-Kiviõli kaevanduse avavale VKG-le kindlustab see põlevkiviõlitööstuse toorme 30 aastaks.