Eesti Energia loovutas pärast paarikümneaastast vaidlust kaevevälja VKG-le

Uus-Kiviõlis põlevkivi kaevandamise luba endale soovinud ja selle pärast VKG-ga kohtuski käinud Eesti Energia otsustas lõpuks kogu kaevevälja VKG-le loovutada. Sel suvel Uus-Kiviõli kaevanduse avavale VKG-le kindlustab see põlevkiviõlitööstuse toorme 30 aastaks.

Uus-Kiviõli põlevkivi kaeveväljade üle käis vaidlus paarkümmend aastat. Algul andis keskkonnaministeerium kaeveloa Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Kaevandused. VKG vaidlustas selle ja riigikohus andis 2017. aastal neile ka õiguse. Seejärel jõudsid ettevõtted kokkuleppele, et kaeveväljast kuulub kaks kolmandikku Enefitile ja üks kolmandik VKG-le.

VKG alustas seal kohe kaevanduse avamise ettevalmistamist, sest neil hakkas ammenduma Ojamaa kaevandus, mis pannakse kinni 2027. aasta lõpus. Enefit pani neile kuuluvad Uus-Kiviõli kaevaväljad varusse, sest Enefitil oli piisavalt põlevkivi Narva karjääris ja Estonia kaevanduses.

Riigi ootused Enefitile põlevkivi kasutamiseks on ajas kahanenud. Nii nägi riigiettevõte majanduslikult mõttekana keskenduda põlevkivi tootmisel Estonia kaevandusele ning otsustas Narva karjääri sulgeda ja Uus-Kiviõlist loobuda.

"Meie eesmärk on kasutada Estonia kaevandust kui seda ühte allikat, et toita õlitööstust ja elektritootmist. Me oleme seda kasutanud aastakümneid ning seal on võimalik areneda ja kasvada veel aastaid," rääkis Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp.

Enefit ja VKG polnud nõus Uus-Kiviõli kaevevälja ostu-müügitehingu hinda avalikustama. Enefiti kinnitusel nad tehingust kahju ei saanud ja seni Uus-Kiviõlisse tehtud kolme miljoni euroni ulatuvat investeeringut ei pidanud riigiettevõte korstnasse kirjutama.

VKG-le tähendas kaevevälja ainuomanikuks saamine lisaks ettevõtte põlevkivivarude kolmekordistumisele ka tegevusvabadust.

"Kogu ehitustegevuse kooskõlastasime varasemalt Enefitiga, kõikvõimalikud hooned, konveierid. Nüüd me saame ise teha nii, nagu ratsionaalne on. Ja kui vaadata seda kaevevälja, siis meie kolmandik osa oli geoloogiliselt kõige mitteõnnestunumas asukohas," ütles VKG Kaevanduste juhatuse esimees Ervin Küttis.

"Nüüd me saame vaadata kogu seda kaevevälja tervikuna ja teame, kuhu läbindus suunata, ning sellest tuleneb efektiivsus ka," lisas Küttis.

VKG-l on plaanis Uus-Kiviõli kaevandus avada selle aasta juunis. Arvestuste kohaselt jätkub neile sealsest põlevkivist aastani 2058.