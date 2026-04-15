Magyar: Orbáni-meelne president peab tagasi astuma

Pühapäevastel valimistel Orbáni ülekaalukalt võitnud Magyar ütles, et esitas Sulyokile üleskutse kohtumisel, kus arutati uue parlamendi kokkukutsumist, mida on oodata mai alguses.

"Ma kordasin talle, et minu ja Ungari rahva silmis on ta vääritu kehastama Ungari rahva ühtsust ja võimetu tagama seaduste austamist," ütles Magyar presidendipalee ees ajakirjanikele.

Kui president keeldub tagasi astumast, esitab valitsus Magyari sõnul eelnõu tema ja "kõigi teiste Orbáni süsteemi poolt määratud hüpiknukkude" kõrvaldamiseks, nende seas peaprokurör ja põhiseaduskohtu juht.

Magyari sõnul koguneb Ungari uus parlament, kus tema erakonnal Tisza on kahekolmandikuline enamus, tõenäoliselt 6.-7. mai paiku.

Orbán ise kaotas valimised pärast 16-aastast võimulolekut.

Trump avaldas valimiste eel Orbánile häälekalt toetust, kuid ütles teisipäeval, et talle meeldib ka Magyar.

"Ma arvan, et see uus mees hakkab tegema head tööd, ta on hea mees," ütles Trump ABC Newsile.

Trump märkis, et Magyar kuulus varem Orbáni erakonda ning tal on sisserände osas sarnased vaated.

Magyar ütles kolmapäeval, et tervitab Trumpi sõbralikku kommentaari.