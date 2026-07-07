Magyar: Orbáni-meelne riigimeedia lõpetas saadete edastamise

"Ajalooline päev. Tänane päev tähistab propagandasaadete lõppu avalik-õiguslikel meediaplatvormidel," ütles Magyar, kes aprillis toimunud valimistel Orbáni võimult tõrjus.

Kontroll meedia üle oli Orbáni 16-aastase valitsemisaja ja tema nn illiberaalse demokraatia üks peamisi alustalasid.

Nii raadiojaam Kossuth kui ka telekanal M1 olid teisipäeva pärastlõunaks ülekanded peatanud, kusjuures viimane näitas teadet: "Avalik-õiguslik meedia ei tohiks valetada. Vabandame, et tegime seda nii kaua."

"Avalik-õiguslik meedia reformitakse nüüd nii, et see oleks sõltumatu ja usaldusväärne. Meie uudistesaated on praegu peatatud. Püsige lainel!" lisati teates.

Kossuthi raadio sagedustel edastati Bartóki klassikalise muusika programmi.

Kummagi ringhäälingu veebilehed ei töötanud.

Ungari riikliku meedia katusorganisatsiooni MTVA avalduse kohaselt jätkab telekanal M1 õhtul edastamist ilma uudistesaadeteta.

Magyari partei Tisza võitis aprillis toimunud valimised ülekaalukalt, lubades režiimimuutust ja lõpparve tegemist Orbáni ajastuga, saavutades parlamendis kahekolmandikulise enamuse.

Lisaks avalik-õiguslikule meediale on uus valitsus sihikule võtnud ka Orbániga seotud ärimeestele kuuluvad erameediaväljaanded.

Tipp erakanalis TV2 on alates Magyari valimisvõidust välja vahetatud peamised uudisteankrud ning ametist on kõrvaldatud uudistejuht.