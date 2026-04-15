Hellam: Magyari võidule järgnenud eufooria peegeldab vabanemise tunnet

Foto: Avatud Eesti Fond
Budapesti tänavad täitusid pühapäeva õhtul juubeldava rahvaga, kuna valimised võitis Péter Magyar. Avatud Eesti Fondi juhi ja endise Ungari aukonsuli Mall Hellami sõnul ei tähenda valimistulemus pelgalt Viktor Orbáni lüüasaamist, vaid rahva vabanemist vana režiimi alt.

Hellami sõnul tingis pühapäeval valimistele järgnenud eufooria vabanemise tunne, sest võitis Péter Magyar (Tisza) ja mitte 16 aastat peaministrina ametis olnud Viktor Orbán (Fidesz).

Kuigi Magyar on pärit samast süsteemist, mille Viktor Orbán lõi, usub Hellam, et inimesed muutuvad ning Magyari näol on olnud tegu Orbáni partei suure kriitikuga.

"Fidesz teda - eriti viimastel aastatel, kui ta seal oli - ei soosinud. Ta on väga sõnakas, kriitiline ja esitab küsimusi, mistõttu tundus ta ühel hetkel Fideszile ebamugav," ütles Hellam.

Hellami sõnul pidi Magyar valimiskampaania ajal rinda pistma mitmete takistustega, seistes näiteks silmitsi Orbáni propagandamasina laimuga.

"See oli ebainimlik. Kasutati kõige alatumaid võtteid perekonna vastu ja levitati lausvalet. Näiteks ühel hetkel teatas Orbánile allunud riiklik meedia, et kui Tisza saab võimule ja Péter Magyar hakkab juhtima, siis hakatakse pensione vähendama. See on muidugi väga valus teema ja loodeti, et võidetakse suurt poolehoidu Orbánile, sest tema on ju teatavasti maksusoodustuste ja erinevate toetuste meister, aga tegelikult oli see lausvale," tõi Hellam näite.

Kuna opositsioonil pole olnud asja riigitelevisiooni viimased 16 aastat, pidi Magyar selgitustööks kasutama oma kanaleid. Hellami sõnul oli Orbánile juba 2010. aastast selge, et info tähendab võimu ja tema strateegia oli suunatud meediale, et saada see enda kontrolli alla, kasutades selleks oma loojalsete oligarhide võrgustikku, kes ostsid meedia ära.

"Peaministri kantseleist tulid igapäevaselt konkreetsed ettekirjutused, millest rääkida ja keda sihikule võtta ning millises valguses. Kui Magyar oli täna esimest korda riigitelevisioonis, kuhu teda kutsuti intervjuule, ütles ta mitmeid kordi, et me teame, kuidas te saite oma juhtnööre ja käske ülevalt poolt, millele saatejuht muidugi vaidles vastu, aga Magyar ütles, et neil on olemas tõendid, et teie valedevabrik ei kesta enam kaua," kirjeldas Hellam.

Mall Hellam, kes on hariduselt Ungari filoloog, oli aastatel 1994–2017 Ungari aukonsul Eestis. Ta loobus ametist üheksa aastat tagasi protestiks Ungari valitsuse sammude vastu.

"Kui Orbán 2010. aastal võimule tuli, ei olnud alguses väga hulle märke. Demokraatia õõnestamise sammud tulid aeglased ja järk-järgult, isegi tähelepandamatult. Mul tegelikult oli pikka aega tunne, et ma ei taha seda riiki esindada. Viimaseks tilgaks sai, kui ma vaatasin ülekannet Ungari parlamendi hääletuselt, kus oli arutlusel Kesk-Euroopa ülikooliga seonduvad seadused ja need seadused võeti vastu, mis tähendas, et seda, et Kesk-Euroopa ülikool ei saanud nendele seadustele toetudes enam Ungaris tegutseda," meenutas Hellam.

Küsimusele, kui palju jääb süsteem endiselt Orbáni paika pandud inimeste kontrolli alla, vastas Hellam, et Magyar on lubanud radikaalseid muudatusi.

"Konstitutsioonikohus, prokuratuur ja ülemkohus - nende juhid vahetatakse välja. Seda on Magyar ka konkreetselt ja mitmeid kordi öelnud. Ta on palunud lahkuda ka Ungari presidendil, sest ta pole kaitsnud põhiseadust nii nagu peab ja kes on üldse väga selgrootu inimene," ütles Hellam.

Tema sõnul ei pruugi riigi institutsioonide puhastamine olla nii keeruline kui ühiskondliku usalduse taastamine pärast aastatepikkust propagandat.

"Muidugi vastuseisud võivad tekkida institutsioonides, võivad tekkida vastupanu enklaavid, vastutöötamised ja see on risk loomulikult, aga parem võtta see risk, kui jätkata Orbáni nii-öelda stabiilsust," lausus Hellam.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Johannes Tralla

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15.04

Rallikrossi EM-etapivõitja Maiko Tamm võistleb rahvusvahelisel areenil

15.04

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

15.04

15.04

ETV spordisaade, 15. aprill

15.04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

15.04

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

15.04

Lennukiga saabuma pidanud klaasangerjad jõudsid Eestisse lõpuks mööda maad

15.04

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

15.04

Peaprokurör Asi: peame alati arvestama, et riigikogu on teisel seisukohal

15.04

Neljapäeval sajab mitmel pool vihma

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.04

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

15.04

Reuters: USA ei pikenda Iraani nafta suhtes kehtestatud sanktsioonide erandeid

15.04

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

15.04

Sõrskõi: Venemaa hoogustab kogu rinde ulatuses rünnakuid Uuendatud

15.04

Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja Uuendatud

15.04

Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

15.04

Riigikohus: prokuratuur tegi Pihlakodu kriminaalasja alustamata jättes olulisi vigu Uuendatud

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

15.04

Vene agressioonikuritegude eritribunal sai kokku tööks piisava riikide arvu

15.04

Norstat: Isamaa kaotas veelgi toetust, kuid jätkab liidrina

ilmateade

loe: sport

15.04

Rallikrossi EM-etapivõitja Maiko Tamm võistleb rahvusvahelisel areenil

15.04

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

15.04

ETV spordisaade, 15. aprill

15.04

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

loe: kultuur

15.04

Triin Kauberi installatiivne lavastus uurib keha ja tehnoloogia vahelisi suhteid

15.04

Kohver uuest Pitsa albumist: laulud ärkasid ellu siis, kui stuudiost ära läksime

15.04

Marleen Suvi harutab uues maaliseerias lahti unenäomotiive

15.04

Kikumu esinejate hulka lisandusid Maria Somerville ja Nigeeria disko-pioneer Oby Onyioha

loe: eeter

15.04

PERH-i operatsiooniõed leevendavad tööjõupuudust humoorikate videotega

15.04

"Pealtnägija": munakanade heaolu ei taga ka seaduste täitmine

15.04

Kardioloog: istumine on uus suitsetamine

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

Raadiouudised

15.04

Riik püstitab peamiste teede äärde 50 mobiilsidemasti

15.04

Euroopa Liit plaanib nõuda internetis vanuse tuvastamiseks äpi kasutamist

15.04

Päevakaja (15.04.2026 18:00:00)

15.04

Peter Magyar soovitas Ungari presidendil ametist lahkuda

15.04

Kagu-Eestisse kerkib mitu uut padeliväljakut

15.04

Ida-Virumaa kursehariduskeskuses parandas keeleoskust 15% õpilastest

15.04

Raadiouudised (15.04.2026 15:00:00)

15.04

Digiühiskonna arengukava seab paika tehisaru kasutamise raamid

15.04

Raadiouudised (15.04.2026 12:00:00)

15.04

Valitsus plaanib suunata kuus eurot nutitelefoni summast autoritele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo