Rootsi plaanib langetada kriminaalvastutuse vanusepiiri 13 eluaastale

Rootsi kuritegelikud jõugud on üha rohkem lapsi kuritegusid sooritama värvanud, teades, et neid ei saa karistada. Valitsus tahab seetõttu hakata nooremaid kriminaale vastutusele võtma.

Valitsuse ettepaneku kohaselt võidakse alates augustist karistada 13-aastaseid kuritegusid sooritanud noori vangistusega. Selliste kuritegude hulka võivad kuuluda mõrv, mõrvakatse või vägistamine.

Valitsuse ettepanek saab ka teravat kriitikat, kuna mitmete ekspertide sõnul ei vähendaks seadusemuudatus kuritegevust.

Rootsi on samas juba aastaid maadelnud tõsise jõugukuritegevuse probleemiga. Eriti jõukude juhtfiguure ja võtmeisikuid on sageli olnud raske vastutusele võtta, kuna nad ei pruugi ise otseselt kuritegude toimepanemises osaleda.