ERR Seattle'is: sõjad sõltuvad üha enam kosmosetaristust

Satelliitide lennutamine kosmosesse.
Satelliitide lennutamine kosmosesse. Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Praegused sõjad ei toimu enam ainult maal, merel või õhus. Üha enam sõltub kõik sellest, mis toimub kosmoses ja üha suurema osa sellest taristust ehitavad erasektori ettevõtted.

Seattle'i lähedal jälgivad ettevõtte Black Sky analüütikud maailma sündmusi otse kosmosest. Nii valitsused kui ka erakliendid saavad neilt vajalikku vajadusel 40 minutiga.

"Ukraina sõda oli tegelikult esimene kord, kui maailm sai kosmosest peaaegu reaalajas näha, mis toimub kohapeal. Satelliitpilte pakkuvad ettevõtted suutsid pakkuda andmeid nii meediale kui ka laiemale avalikkusele," sõnas turundus- ja tootearenduse juht Lyn Chassange.

Kui varem oli selline võimekus vaid suurriikidel, siis nüüd on kommertssatelliidid saanud lääneriikide julgeolekutaristu lahutamatuks osaks.

"Viimase viie aasta jooksul oleme orbiidile saatnud ligikaudu 20 satelliiti. Suur osa sellest, mida me ettevõttes teinud oleme, on sündinud just selles ruumis," sõnas satelliitvõrgustiku juht Tyman Stephens.

Nüüdisaegses konfliktis võib isegi minutitepikkune viivitus tähendada strateegilist kaotust. Just kiirus ja kättesaadavus on muutnud erasektori rolli kriitiliseks.

"Uued tehnoloogiad jõuavad esmalt kommertsturule ning alles seejärel võtavad riigid need järk-järgult kasutusele. Praegu näeme hübriidset lähenemist: enamik riike soovib arendada ka omaenda suveräänseid võimekusi, kuid samal ajal sõltutakse ka kommertslahendustest," lausus tootearenduse juht Ken Joyce.

Laboris kokku pandud satelliidid tiirlevad Maa orbiidil ja saadavad infot konfliktipiirkondadest, sõjaväebaasidest ja strateegilistest objektidest.

"Näiteks 2022. aastal, kui täiemahuline sõda Ukrainas algas, võtsime tootmisliinilt satelliite ja suunasime neid kiiresti kasutusse. Tahtsime suurendada katvust Ukraina kohal ning suutsime seda teha mõne päevaga," ütles Stephens.

Ekspertide sõnul on tegemist laiemalt muutunud julgeolekumudeliga. Valitsused ei arenda enam kõike ise.

"Valitsused võtavad üha enam omaks koostöö erasektoriga. Lõppkokkuvõttes on nad mõistnud, et toimiva turu olemasolul suudavad ettevõtted pakkuda lahendusi sageli odavamalt, kui riik ise suudaks," lausus Washingtoni ülikooli professor Justin Little.

Juba kanda kinnitanud ja suurfirmade kõrval püütakse Washingtoni osariigis kosmoseunistusi ka märksa tagasihoidlikumates tingimustes.

Seattle'i eeslinnas, väikeses garaažis, ehitatakse samuti tulevikku.

"Meie eesmärk on võimaldada rakettidel liikuda orbiidil või jõuda orbiidile ilma, et nad peaksid kandma kaasas reaktsioonimassi," sõnas Wave Motion Launch tegevjuht Finn van Donkelaar. 

Julgeolek on valdkond, kus vajadus kasvab kiiresti. Ka väiksemad ettevõtted püüavad oma lahendusi sellele kohandada.

"Droonide puhul kasutaks seda masinat nagu tohutut haavlipüssi, mida toidab suruõhk või diislikütuse põlemisel tekkivad gaasid. Sellises mõõdus masinaga oleks võimalik sel viisil droone alla tuua kuni kahe kilomeetri kauguselt," ütles Donkelaar.

Geopoliitiliste pingete kasvades nähakse kosmost üha enam strateegilise tegevusvaldkonnana koos maa, mere, õhu ja küberruumiga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

viimased uudised

21:28

Tehnoloogiaõpetajad õppisid lennuakadeemias droonide ehitust ja lennutamist

21:28

Reedel on oodata nii vihma kui ka päikest

21:25

ERR Seattle'is: sõjad sõltuvad üha enam kosmosetaristust

21:22

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

21:20

Rae loovutas Tartule geimi, aga jõudis tiitli lävele

21:05

Läti võimuliit lahendas Air Balticuga seotud erimeelsused ja jäi püsima Uuendatud

20:58

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

20:47

USA esindajatekoda lükkas tagasi katse piirata Trumpi sõjalisi volitusi

20:29

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

20:12

Trumpi sõnul leppisid Iisrael ja Liibanon kokku 10-päevases relvarahus Uuendatud

Loetumad uudised

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

15:55

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

10:59

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

19:51

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

21:20

Rae loovutas Tartule geimi, aga jõudis tiitli lävele

20:58

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

20:29

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

19:40

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

20:10

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

18:56

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

18:56

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

18:55

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

18:40

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

15:40

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

15:30

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

15:25

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

