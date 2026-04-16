X!

Tehnoloogiaõpetajad õppisid lennuakadeemias droonide ehitust ja lennutamist

Eesti
Droon.
Droon. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Eesti lennuakadeemias kogunesid neljapäeval tehnoloogiaõpetajad, et õppida droonide ehituse ja lennutamise kohta. Huvi droonide vastu on koolides suur, kuid puudu on veel õpetamise oskuseid ja vahendeid.

Kui üldjuhul on tehnoloogiaõpetajad harjunud tarkust ja oskuseid jagama, siis neljapäeval lennuakadeemias kohal olnud õpetajad asusid ise koolipingis oma teadmiseid täiendama. Droonide kokku panemise ja programmeerimise osa tehnoloogiaõpetajatele suurt raskust ei valmistanud. Käppa tuli saada lennutamine.

"See lennutamise osa on päris keeruline, et õpetajad siin proovivad ja need esimesed kogemused on küll lakke ja otse maha tagasi," sõnas Aruküla põhikooli tehnoloogiaõpetaja Aron Lips.

Kuna ka Elva gümnaasiumis plaanitakse järgmisest õppeaastast pakkuda valikkursust, kus oleks võimalik õppida droonide ehitamist ja lennutamist, asus ka selle kooli tehnoloogiaõpetaja oma teadmiseid täiendama. Praegu drooniõppe võimalust koolis ei ole.

"Tore on vaadata, kuidas lapsed mängivad selliste mänguasjadega, aga nüüd tahaks ise selle asja sisusse süübida ja ei ole kerge, et kindlasti noortel on see asi rohkem käpas. Eks me püüame ka sammu pidada. Ise õpin selgeks ja lähen õpilastele rääkima, mida me õppisime ja seda kogemust edasi andma ja tekitama uue taseme kooli," lausus Elva gümnaasiumi tehnoloogiaõpetaja Illimar Lõiv.

Ka Aruküla põhikooli tehnoloogiaõpetaja sõnul on koolis tehnoloogia ja droonide vastu õpilastel huvi rohkelt, kuid võimalusi praegu napib.

"Pigem kogu see kupatus jääb raha taha. Need komponendid on suhteliselt kallid ja ei saa kõikidele pakkuda seda hetkel. Siit saab ühe komplekti kaasa, et saaks huvigrupiga toimetada. Ehk siis insenerideliit, tööõpetusselts, tehnoloogiakasvatuse liit saavad koostöös riigikaitseametiga selle rahastuse. sest üht drooni teha terve klassiga, kus on 16 last, ei ole väga motiveeriv, et neid peaks olema paari peale üks," ütles Lips.

Eesti inseneride liidu andmetel on ligi kümme protsenti põhikoolides võimekus anda edasi drooniõpet. Lootus on, et selliste koolide osakaal ajas kasvab.

"Üldine eesmärk ongi see, et drooniõpetus või huvi tekiks juba võrdlemisi madalas eas, et teaksid juba põhikooliõpilased ja gümnaasiumiõpilased, mis asi see droon on. Lennuakadeemia roll on anda professionaalsust ja tuletada meelde, et niipea kui droon õhku tõuseb, on ta õhusõiduk ja seal on ka omad reeglid, mis tuleb täita," lausus lennuakadeemia droonide valdkonna koolitusjuht Oskar Saarepera.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Tehnoloogiaõpetajad õppisid lennuakadeemias droonide ehitust ja lennutamist

21:28

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo