Asmann: VKG ostis kaeveloa 15 miljoni euro eest

VKG juhi sõnul ostis firma Eesti Energialt kaevandusloa 15 miljoni euroga. Ettevõte jaoks on Asmanni sõnul tegemist väga suure summaga.

"Kindlasti nüüd tekib kohe küsimus, kas seda on vähe või palju. Meie seisukohast on seda pööraselt palju, sellepärast et pööraselt palju maksime me millegi eest, mille sa peaksid tegelikult saama tasuta. Maapõueseadus ütleb, et kui kellelegi on antud ressurss ja ta ei ole seda viie aasta jooksul kasutama hakanud, siis peaks kaaluma selle ressursi tagasivõtmist," ütles Asmann.

Kaeveloa müügist tekkis Asmanni sõnul nii suur kära poliitkempluse pärast.

"On tahetud Reformierakonda rünnata, aga siis pesuveega kogemata ka laps välja visatud, et asutud ründama ka ettevõtteid endid ja sealhulgas süüdistatud, et kõik on läbipaistmatu. See, et ettevõtete vahelised tehingud on konfidentsiaalsed, on turupraktika," selgitas Asmann.

Asmann enda sõnul vähemasti põlevkiviõli nõudluse kadumist lähiajal ei näe.

"Meie näeme, et sellel põlevkiviõlil on maailmaturul nõudlus. See nõudlus mitte kuhugi ei kao. Me oskame seda toota väga hästi," leidis Asmann.

Selles, et Eesti Energia müüs kaeveloa VKG-le, Asmanni sõnul aga midagi imelikku pole.

"Kui kaks äriettevõtet leiavad, et äkki koostööst on võita rohkem kui kaklusest, siis oli äärmiselt loogiline, et me leiame ühel või teisel moel kokkulepe," sõnas ta.

Hanno Sutter, kes ütles, et põlevkiviloast saadava saagi tulu on kaks miljardit eurot, ajas Asmanni sõnul tulud ja kulud sassi. Nimelt on VKG juhi sõnul see summa kogu põlevkivi maa alt väljatoomise kulu.

Valitsus teatas eelmisel nädalal, et kliimaseadust tõenäoliselt ei tule. Asmanni hinnangul on see väga tervitatav.

"Meie lootsime sealt näha mehhanismi, sest on täiesti päevselge, et keegi ei oska ette näha 2050. aastani, mis juhtuma saab: mis siis saab, kui see ei ole jõukohane ühiskonnale? Aga mehhanismi seal ei olnud, oli lihtsalt selline graafik, kuidas me nulli jõuame. Sellist teadust ei ole kellelegi tarvis," ütles Asmann.

Asmanni sõnul pole aga võimalik, et Euroopa heitkoguste kauplemise süsteemi (ETS) kehtima jääb, sest see pole lihtsalt jätkusuutlik. Poliitikud aga nõuavad seda ilmselt viimase hetkeni.

"Poliitikud tõenäoliselt eitavad seda selle hetkeni, kui läheb liiga palju ettevõtteid sulgemisele, et siis viimasel hetkel tehakse midagi," ütles Asmann.