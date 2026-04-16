Asmann: VKG ostis kaeveloa 15 miljoni euro eest

Foto: Priit Mürk/ERR
Viru Keemia Grupp ostis Uus-Kiviõli kaevevälja põlekivi kaevandamise loa 15 miljoni euro eest, ütles VKG juhatuse liige Ahti Asmann "Esimeses stuudios".

VKG juhi sõnul ostis firma Eesti Energialt kaevandusloa 15 miljoni euroga. Ettevõte jaoks on Asmanni sõnul tegemist väga suure summaga.

"Kindlasti nüüd tekib kohe küsimus, kas seda on vähe või palju. Meie seisukohast on seda pööraselt palju, sellepärast et pööraselt palju maksime me millegi eest, mille sa peaksid tegelikult saama tasuta. Maapõueseadus ütleb, et kui kellelegi on antud ressurss ja ta ei ole seda viie aasta jooksul kasutama hakanud, siis peaks kaaluma selle ressursi tagasivõtmist," ütles Asmann.

Kaeveloa müügist tekkis Asmanni sõnul nii suur kära poliitkempluse pärast.

"On tahetud Reformierakonda rünnata, aga siis pesuveega kogemata ka laps välja visatud, et asutud ründama ka ettevõtteid endid ja sealhulgas süüdistatud, et kõik on läbipaistmatu. See, et ettevõtete vahelised tehingud on konfidentsiaalsed, on turupraktika," selgitas Asmann.

Asmann enda sõnul vähemasti põlevkiviõli nõudluse kadumist lähiajal ei näe.

"Meie näeme, et sellel põlevkiviõlil on maailmaturul nõudlus. See nõudlus mitte kuhugi ei kao. Me oskame seda toota väga hästi," leidis Asmann.

Selles, et Eesti Energia müüs kaeveloa VKG-le, Asmanni sõnul aga midagi imelikku pole.

"Kui kaks äriettevõtet leiavad, et äkki koostööst on võita rohkem kui kaklusest, siis oli äärmiselt loogiline, et me leiame ühel või teisel moel kokkulepe," sõnas ta.

Hanno Sutter, kes ütles, et põlevkiviloast saadava saagi tulu on kaks miljardit eurot, ajas Asmanni sõnul tulud ja kulud sassi. Nimelt on VKG juhi sõnul see summa kogu põlevkivi maa alt väljatoomise kulu.

Valitsus teatas eelmisel nädalal, et kliimaseadust tõenäoliselt ei tule. Asmanni hinnangul on see väga tervitatav.

"Meie lootsime sealt näha mehhanismi, sest on täiesti päevselge, et keegi ei oska ette näha 2050. aastani, mis juhtuma saab: mis siis saab, kui see ei ole jõukohane ühiskonnale? Aga mehhanismi seal ei olnud, oli lihtsalt selline graafik, kuidas me nulli jõuame. Sellist teadust ei ole kellelegi tarvis," ütles Asmann.

Asmanni sõnul pole aga võimalik, et Euroopa heitkoguste kauplemise süsteemi (ETS) kehtima jääb, sest see pole lihtsalt jätkusuutlik. Poliitikud aga nõuavad seda ilmselt viimase hetkeni.

"Poliitikud tõenäoliselt eitavad seda selle hetkeni, kui läheb liiga palju ettevõtteid sulgemisele, et siis viimasel hetkel tehakse midagi," ütles Asmann.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Esimene stuudio"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:57

ETV spordisaade, 16. aprill

22:43

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

22:23

Asmann: VKG ostis kaeveloa 15 miljoni euro eest

21:59

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

21:59

Trump: Iraan on nõustunud loovutama oma rikastatud uraani varu

21:43

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:28

Tehnoloogiaõpetajad õppisid lennuakadeemias droonide ehitust ja lennutamist

21:28

Reedel on oodata nii vihma kui ka päikest

21:25

ERR Seattle'is: sõjad sõltuvad üha enam kosmosetaristust

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

15:55

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

10:59

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

19:51

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

21:22

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:57

ETV spordisaade, 16. aprill

22:43

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

21:59

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

21:43

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

loe: kultuur

20:10

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

18:56

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

18:56

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

18:55

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

loe: eeter

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

15:40

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

15:30

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

15:25

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo