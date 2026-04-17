X!

Mihkelsoni hinnangul lõhub Hispaania käitumine liitlassuhet

Marko Mihkelson. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul tekitab Hispaania valitsuse käitumine Eestile muresid. Hispaania on takistanud USA baaside kasutamist, ei olnud nõus koos NATO-ga oma kaitsekulutusi suurendama, tihendab suhteid Hiinaga, toetab Kuubat ja ostab suures mahus Venemaalt fossiilkütuseid.

Mihkelson (Reformierakond) ütles, et alustuseks on Hispaania soovimatus möödunud aastal Haagis toimunud NATO tippkohtumisel nõustuda kaitsekulutuste tõstmisega 2035. aastaks viiele protsendile riigi majandusest (SKP), viidates liialt suurele kulule.

"Selge, et see tegelikult ei ole ilmne tahe näidata üles solidaarsust kõigi liitlastega," märkis Mihkelson.

Viimase kuu jooksul ei ole Hispaania lubanud kasutada USA-l oma õhuruumi ja baase riigi sõjakäigus Iraani vastu. Ka seda toob Mihkelson murena välja.

"Kolmas teema, Hispaania praegune vasakpoolne valitsus on olnud üks suurimaid Kuuba terroristliku režiimi toetajaid. ERR ise ju tõstis üles ühe teema, mis oli siin Eestis kuum, mis puudutas meie E-riigi Akadeemia võimalikku projekti Kuubas, mis tuli läbi Hispaania," rääkis Mihkelson.

Samuti rääkis Mihkelson Hispaania peaministri Pedro Sanchezi Hiina-suunalisest tegevusest.

"Ta on viimase nelja aasta jooksul käinud seal neli korda ja ka selle visiidi käigus on ikkagi välja toodud või rõhutatud, et Hiina peab võtma liidrirolli maailmas. No kõlab ikka väga pehmelt öeldes kummaliselt Euroopa suurriigi liidri poolt," ütles Mihkelson.

Viimaks tõi Mihkelson välja, et Hispaania ostab jätkuvalt Venemaalt fossiilkütuseid.

"Viimati märtsikuus Hispaania maksis Venemaale 350 miljonit eurot peaasjalikult gaasi ja nafta ostmise eest. Kõige suurema summa, mida on siin viimasel ajal keegi maksnud Euroopast," rääkis Mihkelson.

"Väga kurb on näha seda. Iga euro põhimõtteliselt, mis venelastele makstakse hispaanlaste poolt ja kõigi teiste poolt, kes Euroopast Vene gaasi jätkuvalt ostavad, läheb Ukraina hävitamiseks ja Euroopa vastu suure sõja ettevalmistamiseks," märkis Mihkelson.

"Siis on täiesti õigustatud küsimus, loomulikult mitte ainult Ameerika Ühendriikidel, vaid minu arvates ka kõigil teistel liitlastel, ka meil, et kas me astume liitlasruumis kõigis küsimustes ikka ühte jalga," ütles Mihkelson.

"Need tegevused, mida ma just kirjeldasin, kindlasti ei viita sellele, et Euroopa üks suurriik ise liitlasruumi ühtsust taastoodaks või toodaks," lisas ta.

Mihkelsoni sõnul Eesti või Euroopa Liidu teistel riikidel Hispaania tegevuse mõjutamiseks kuigi suuri hoobi ei ole.

"Hispaania puhul peamine tõenäoline mõjutaja on Ameerika Ühendriigid. Ja nii nagu ma aru saan, siis USA administratsioonis praegu väga tõsiselt kaalutakse võimalusi, kas sõna karistamine on kõige õigem, aga igal juhul lähtuvalt sellest, mis nüüd on toimunud viimase nelja nädala või rohkema jooksul, seoses sõjaga Lähis-Idas," ütles Mihkelson.

"Need riigid, kes on takistanud USA operatsioone Lähis-Idas, nende suunal kindlasti mingisugune, ka mitte ainult retooriline, vaid ka reaalne, tegevus toimub. See on vähemalt see informatsioon, mis mul on Washingtonist," rääkis Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on Eesti huvi, et NATO ja NATO heidutuse usutavus säiliks ja selles valguses on liitlaste toetamine oluline, ka näitaks nagu riigikogu väliskomisjoni USA-d toetav avaldus.

"Me ei ole ameeriklaste poolt ühtegi palvet siiamaani saanud mingi konkreetsema abi osas, aga valmisolekut, kõike ühe, üks kõigi eest, hoiakut, väljendame," rääkis Mihkelson.

Hispaania suunal ütles Mihkelson, et Eesti peaks selgemalt väljendama vajadust hoida liitlastega ühtsust.

"Praeguses olukorras, kus Venemaa peab vallutussõda mitte ainult Ukraina hävitamiseks, vaid ka NATO hävitamiseks, siis selles situatsioonis peaks olema ilmselge, et me kõik panustame, et Venemaa oma strateegilisi eesmärke ei suudaks ellu viia. Ehk me ise ei aita kaasa NATO lõhenemisele ja lagunemisele," märkis Mihkelson.

"See puudutab ka teisi liitlasi, lõppkokkuvõttes loomulikult Ameerika Ühendriike, kellega, kui praegu kuulata diplomaatilist informatsiooni Washingtonist, siis see seis on ikka väga-väga muret tekitav," rääkis Mihkelson.

"Venemaa eesmärk loomulikult on neid sisemisi lõhesid süvendada nende peale panustades. See lõppkokkuvõttes võib viia selleni, et kaob usk artikkel viie tõsiseltvõetavusse," lisas ta.

Mihkelsoni sõnul Eesti esimene huvi on hoida Euroopat ja Ameerika Ühendriike ühes liitlasruumis. "Mitte ei tööta selle nimel, et me ise muutume justkui Putini liitlasteks selles varjude mängus või varjatud sõjas ja aitame kaasa liitlasruumi lõhkumisel," ütles Mihkelson.

Loetumad uudised

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

16.04

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

16.04

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

16.04

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

07:51

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

16.04

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

04:37

Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi

16.04

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:16

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

10:46

Neidude koondiste treeneritetiimid said komplekteeritud

10:12

Avaetapil aktiivsust üles näidanud Ärm murdis teisel etapil rangluu

09:46

Kiire punane muutis Porto olukorra Inglismaal keeruliseks

loe: kultuur

08:45

Arvustus. Roger Zelazny tuhandenäoline kangelane

08:20

Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

loe: eeter

10:58

Harrastusteadlased leidsid kodukeldritest ligi 280 nahkhiirt

10:49

Londonis populaarset pastarestorani pidav eestlane: kodus keedan endale riisi

16.04

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

16.04

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

Raadiouudised

10:00

Eesti jääb Euroopa Liidu praktikalepingute direktiivi osas ettevaatlikuks

10:00

VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

09:55

Kohati sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (17.04.2026 09:00:00)

16.04

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

16.04

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

16.04

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

16.04

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

16.04

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

