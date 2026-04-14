Sancheze juhitud Hispaania süvendab sidemeid Hiinaga

Sanchez tervitas Hiina rolli Lähis-Ida konflikti lahendamise püüdlustes, pärast seda kui USA ja Iraani läbirääkimiste esimene voor Pakistanis lõppes kokkuleppeta.

"Hiina roll on oluline diplomaatiliste vahendite leidmisel selle sõja lõpetamiseks ning stabiilsuse ja rahu saavutamisele kaasaaitamiseks," rääkis Sanchez.

See oli Sancheze neljas visiit Hiinasse nelja aasta jooksu. Ta püüab tugevdada Hispaania majandussidemeid maailma suuruselt teise majandusega, kuid nimetas Hiina kaubanduse tasakaalustamatust EL-iga jätkusuutmatuks.

Sanchez üritab nüüd esitleda end sillana Hiina ja Euroopa Liidu vahel. Seda ajal, mil Euroopa ja Ühendriikide suhted on pingelised.

"Usun kindlalt, et Hispaania ja Euroopa huvides on tugevdada sidemeid Hiinaga," ütles teisipäeval Sanchez.

Ka kompartei juht Xi kutsus üles tugevdama Hiina ja EL-i vahelisi sidemeid.

"Kui need võimud teineteist mõistavad ja koostööd teevad, tuleb see kasuks nende ühiskondadele ning aitab kaasa ka maailma stabiilsusele, rahule ja õitsengule selles tundlikus rahvusvahelises kliimas," rääkis Xi.

USA president Donald Trump kritiseerib järjepidevalt Sancheze valitsust ning on ähvardanud katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga. Xi aga avaldas Hispaaniale kiitust ja ütles, et nii Madrid kui ka Peking on ajaloo õigel poolel.

"Nii Hiina kui ka Hispaania on põhimõttekindlad riigid, kes seisavad õigluse eest. Nad peaksid tugevdama suhtlust, kindlustama vastastikust usaldust ja tegema tihedat koostööd, et seista vastu maailma tagasilangemisele džungliseadusesse," rääkis Hiina kompartei peasekretär.