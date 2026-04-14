X!

Sancheze juhitud Hispaania süvendab sidemeid Hiinaga

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sanchez kohtus Pekingis Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingiga ning teatas 19 kahepoolsest lepingust riikide majandussidemete tugevdamiseks.

Sanchez tervitas Hiina rolli Lähis-Ida konflikti lahendamise püüdlustes, pärast seda kui USA ja Iraani läbirääkimiste esimene voor Pakistanis lõppes kokkuleppeta.

"Hiina roll on oluline diplomaatiliste vahendite leidmisel selle sõja lõpetamiseks ning stabiilsuse ja rahu saavutamisele kaasaaitamiseks," rääkis Sanchez.

See oli Sancheze neljas visiit Hiinasse nelja aasta jooksu. Ta püüab tugevdada Hispaania majandussidemeid maailma suuruselt teise majandusega, kuid nimetas Hiina kaubanduse tasakaalustamatust EL-iga jätkusuutmatuks.

Sanchez üritab nüüd esitleda end sillana Hiina ja Euroopa Liidu vahel. Seda ajal, mil Euroopa ja Ühendriikide suhted on pingelised. 

"Usun kindlalt, et Hispaania ja Euroopa huvides on tugevdada sidemeid Hiinaga," ütles teisipäeval Sanchez. 

Ka kompartei juht Xi kutsus üles tugevdama Hiina ja EL-i vahelisi sidemeid.

"Kui need võimud teineteist mõistavad ja koostööd teevad, tuleb see kasuks nende ühiskondadele ning aitab kaasa ka maailma stabiilsusele, rahule ja õitsengule selles tundlikus rahvusvahelises kliimas," rääkis Xi. 

USA president Donald Trump kritiseerib järjepidevalt Sancheze valitsust ning on ähvardanud katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga. Xi aga avaldas Hispaaniale kiitust ja ütles, et nii Madrid kui ka Peking on ajaloo õigel poolel. 

"Nii Hiina kui ka Hispaania on põhimõttekindlad riigid, kes seisavad õigluse eest. Nad peaksid tugevdama suhtlust, kindlustama vastastikust usaldust ja tegema tihedat koostööd, et seista vastu maailma tagasilangemisele džungliseadusesse," rääkis Hiina kompartei peasekretär.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW, Politico, Euronews

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:06

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

19:53

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

19:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

19:42

Lennundusekspert: riigieelarvest pole mõistlik Tallinna lennujaama toetada

19:28

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:55

Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

18:55

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

18:55

Tartu HLÜ juhatus ei pea üldkoosoleku katset õiguspäraseks

18:52

Sancheze juhitud Hispaania süvendab sidemeid Hiinaga

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

06:20

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

13.04

Prantsuse saatkond palub üle vaadata Patarei vanglasse tuleva muuseumi nime

16:43

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

13.04

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

04:40

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

13.04

USA alustas Hormuzi väina blokeerimist

12:17

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust Uuendatud

07:47

Magyar lubas Ungaris demokraatlikku muutust

ilmateade

loe: sport

20:06

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

19:53

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

19:28

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

18:37

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

loe: kultuur

18:20

The Exploitedi edasilükatud Tallinna kontsert toimub juulis

18:12

Vanemuise "La traviatas" kohtuvad ooper ja muusikal

17:38

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

loe: eeter

17:38

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

15:32

Carmen Mikiver: sisimas oleme kõik üksi

12:07

Kolme-aastane põllumees Arti: kõige ägedam töö on kündmine

Raadiouudised

18:40

Võrumaal jätkub tankitõrjekraavide rajamine

18:40

Päevakaja (14.04.2026 18:00:00)

15:40

Tartu reoveepuhasti metaantanki remont võib haisu linna levitada

15:20

Raadiouudised (14.04.2026 15:00:00)

12:30

Narvast saab Eesti kalleima keskküttega linn

12:25

Erakondadel pole EL-i välispoliitika ühehäälsuse küsimuses üksmeelt

12:25

Ilm läheb kolmapäeval veelgi soojemaks

12:25

Raadiouudised (14.04.2026 12:00:00)

10:20

Politsei tabas Tartus hulga kergliikurite reeglite rikkujaid

10:00

Euroopa Liit plaanib samme energiakriisi leevendamiseks

