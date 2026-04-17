Endise WOW keskuse hoone uued omanikud otsivad uusi rentnikke

Majandus
Endine WOW keskuse hoone. Autor/allikas: ERR
Kuressaares ootab taas rentnikke enam kui 3000 ruutmeetrit äripinda, kuna vahepeal pankrotistunud WOW elamuskeskusel on nüüdsest uued omanikud, kes tahavad majja aktiivsed tegevused tagasi tuua.

2020. aasta sügisel avatud ja ligi seitse miljonit eurot  maksma läinud WOW elamuskeskus lõpetas viis aastat hiljem pankrotiga.  Keskuse rajajad said ka süüdistuse toetuspettuses, mis aga kohtus kinnitust ei saanud.

Enam kui aasta pankrotivarana müüa üritatud keskuse hind langes pankrotihalduri poolt korraldatud enampakkumistel aastaga algselt 4,1 miljonilt 1,3 miljonini ja siis tekkisid juba huvilised.

Viimaselt enampakkumiselt WOW keskuse omandanud OÜ Kaston esindaja ja üks omanikke Kaspar Kissa ütles, et neile oli määravaks maja kohta soodne hind ja ka ainulaadsed merevaated

"Kahjuks jah alghinnaga kätte ei saanud ja üksinda enda vastu esimese pakkumisega seda ei saanud omandada. Olid suhteliselt suured ja tugevad tegijad juures. Aga see hind jäi meie jaoks ikkagi mõistlikkuse piiridesse. ja leiame, et sellega on võimalik siin uus äri käivitada," lausus Kissa.

Ostuhind jäi alla kahe miljoni euro, lisas ta.

Nüüd tegutsevad uued omanikud aktiivselt uute rentnike otsimisega, et juba sellel suvel majja elu sisse taas tuua. Ka majas tegutsenud WOW keskuse atraktsioonidest ei plaanita loobuda.

"Teatud huvilised juba on, kes suuremat poepinda sooviksid. Aga ei saa kunagi välistada, et tekib kaubanduskeskus, kus on palju väiksemaid rentnikke.  Toiduketi taastamise osas on uusi tulijaid loota ja samas on ka sportlikke  tegevusi, kas jõusaal või ronimiskeskus. Oleme valmis vähemalt esimesel aastal, kuna ruumi on, vastu võtma ka pop-up üritusi, alates pulmadest. Sest vaated on oivalised ja täiesti toimivad konverentsiruumid on meil siin olemas," lausus Kissa.

"Vallal on äärmiselt hea meel et sinna on uus elu sisse puhumas. Sportimisvõimalusi võiks alati juurde tulla. Aga ma arvan, et meelelahutuskeskusena on see kuidagi inimeste hinge sisse jäänud, et äkki tuleb sinna midagi ka noortele suunatut," ütles Saaremaa valla abivallavanem Laura Heinsaar.

Toimetaja: Marko Tooming

viimased uudised

19:05

Chelsea ja Moises Caicedo sõlmisid uue lepingu

18:55

LHV uue heliloomingu Au-tasu pälvis Marianna Liik

18:48

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

18:46

18:38

Liisa Oviir ei jätka ERJK esimehena

18:35

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

18:35

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

18:35

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

18:29

Galerii: Linnagaleriis avati Priit Pärna näitus "Puravik"

18:25

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

12:57

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

12:16

Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

08:03

Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

04:37

Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

16.04

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:29

Reuters: USA lükkab edasi relvatarneid Euroopa riikidele

11:21

Mihkelsoni hinnangul lõhub Hispaania käitumine liitlassuhet

16.04

Trump: Iraan on nõustunud loovutama oma rikastatud uraani varu

19:05

Chelsea ja Moises Caicedo sõlmisid uue lepingu

18:48

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

18:17

Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

17:42

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

18:55

LHV uue heliloomingu Au-tasu pälvis Marianna Liik

18:29

Galerii: Linnagaleriis avati Priit Pärna näitus "Puravik"

16:41

Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursi võitis Aleksander Litvinov

16:34

Valgemäe: riidele trükitud kunst on vastuolus Eesti kunstimaastiku hea tavaga

17:12

Eesti kuulatuima raadiojaamana jätkab Vikerraadio

13:58

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga Uuendatud

13:09

The Cure'i soojendav Duo Ruut: oleme jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada

10:58

Harrastusteadlased leidsid kodukeldritest ligi 280 nahkhiirt

17:35

Keldo: tööandjate soovitud kriisikomisjoni pole vaja

17:25

Kuressaare WOW keskuse uus omanik asub majale elu sisse puhuma

15:45

Ukraina kasutab lahingutes üha rohkem mehitamata maismaasüsteeme

15:45

Michal: kurss on Rail Balticu trassi valmimiseks aastaks 2030

15:35

Raadiouudised (17.04.2026 15:00:00)

12:35

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

12:25

Raadiouudised (17.04.2026 12:00:00)

10:00

Eesti jääb Euroopa Liidu praktikalepingute direktiivi osas ettevaatlikuks

10:00

VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

