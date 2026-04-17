Endise WOW keskuse hoone uued omanikud otsivad uusi rentnikke

Kuressaares ootab taas rentnikke enam kui 3000 ruutmeetrit äripinda, kuna vahepeal pankrotistunud WOW elamuskeskusel on nüüdsest uued omanikud, kes tahavad majja aktiivsed tegevused tagasi tuua.

2020. aasta sügisel avatud ja ligi seitse miljonit eurot maksma läinud WOW elamuskeskus lõpetas viis aastat hiljem pankrotiga. Keskuse rajajad said ka süüdistuse toetuspettuses, mis aga kohtus kinnitust ei saanud.

Enam kui aasta pankrotivarana müüa üritatud keskuse hind langes pankrotihalduri poolt korraldatud enampakkumistel aastaga algselt 4,1 miljonilt 1,3 miljonini ja siis tekkisid juba huvilised.

Viimaselt enampakkumiselt WOW keskuse omandanud OÜ Kaston esindaja ja üks omanikke Kaspar Kissa ütles, et neile oli määravaks maja kohta soodne hind ja ka ainulaadsed merevaated

"Kahjuks jah alghinnaga kätte ei saanud ja üksinda enda vastu esimese pakkumisega seda ei saanud omandada. Olid suhteliselt suured ja tugevad tegijad juures. Aga see hind jäi meie jaoks ikkagi mõistlikkuse piiridesse. ja leiame, et sellega on võimalik siin uus äri käivitada," lausus Kissa.

Ostuhind jäi alla kahe miljoni euro, lisas ta.

Nüüd tegutsevad uued omanikud aktiivselt uute rentnike otsimisega, et juba sellel suvel majja elu sisse taas tuua. Ka majas tegutsenud WOW keskuse atraktsioonidest ei plaanita loobuda.

"Teatud huvilised juba on, kes suuremat poepinda sooviksid. Aga ei saa kunagi välistada, et tekib kaubanduskeskus, kus on palju väiksemaid rentnikke. Toiduketi taastamise osas on uusi tulijaid loota ja samas on ka sportlikke tegevusi, kas jõusaal või ronimiskeskus. Oleme valmis vähemalt esimesel aastal, kuna ruumi on, vastu võtma ka pop-up üritusi, alates pulmadest. Sest vaated on oivalised ja täiesti toimivad konverentsiruumid on meil siin olemas," lausus Kissa.

"Vallal on äärmiselt hea meel et sinna on uus elu sisse puhumas. Sportimisvõimalusi võiks alati juurde tulla. Aga ma arvan, et meelelahutuskeskusena on see kuidagi inimeste hinge sisse jäänud, et äkki tuleb sinna midagi ka noortele suunatut," ütles Saaremaa valla abivallavanem Laura Heinsaar.